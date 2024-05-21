Teringat Olga Syahputra, Billy Syahputra Prihatin dengan Kondisi Ruben Onsu

JAKARTA - Billy Syahputra ikut prihatin dengan kondisi Ruben Onsu yang mendadak tumbang usai menjadi pemandu acara di Majalengka. Billy mengaku dirinya tak mengetahui secara pasti apa yang dialami Ruben.

Namun, dia merasa prihatin mengingat selama ini Ruben dikenalnya sebagai sosok yang pekerja keras. Bahkan saking gigihnya, Billy menduga Ruben kurang beristirahat sehingga kondisinya drop.

"Memang badannya kurang fit terus kerjanya kerja rodi 24 jam, nonstop gak ada istirahatnya. Mungkin mohon maaf gak ada olahraganya, jatuh sakit. Kita kan gak tau kondisi orang seperti apa," ujar Billy Syahputra dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa (21/5/2024).

Sebagai seorang public figure yang juga terjun ke dunia hiburan, Billy memahami betul kesibukan Ruben yang begitu padat dan beragam faktor lain yang memungkinkan dirinya sampai kelelahan dan jatuh sakit.

"Bukannya sok tahu, yang selama ini gue jalani, kalau gue kerja terus kondisi gak enak bisa tiba-tiba drop. Gue aja yang fisiknya masih ada olahraganya, kalau kerja terus, begadang, mungkin di studio banyak orang, virus bisa menyebar kemana-mana, itu aja bisa drop apalagi oma (Ruben Onsu), faktor usia juga," sambungnya.