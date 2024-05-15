Billy Syahputra Ungkap Kondisi Chandrika Chika yang Tengah Jalani Rehabilitasi Narkoba

JAKARTA - Billy Syahputra memiliki hubungan pertemanan cukup dekat dengan Chandrika Chika. Bahkan Billy sendiri mengaku mendapatkan kabar terkait kondisi terbaru Chika lewat sang ibu.

Diketahui, saat ini Chika tengah menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat, usai terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kendati begitu, Billy mengatakan bahwa saat ini Chika berada dalam kondisi yang cukup baik.

"Kalau untuk sekarang perkembangannya, gue sih kemarin udah komunikasi sama nyokap, alhamdulillah baik-baik aja," ujar Billy Syahputra baru-baru ini.

Billy pun mengatakan bahwa Chika sangat menyesali perbuatannya. Hal itu diungkapkan Chika di hadapan kedua orang tuanya.

"Dia bilang udah kapok. Sama mamanya, papanya udah bilang kalau dia tuh benar menyesali apa yang sudah dia jalankan," beber Billy.