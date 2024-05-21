Ruben Onsu Masih Dirawat, Jordi Segera Menjenguk

Jordi Onsu siap jenguk Ruben Onsu di rumah sakit (Foto: IG Jordi)

JAKARTA - Ruben Onsu saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bunda, Menteng Jakarta, akibat alami dehidrasi dan kelelahan.

Sebelumnya, Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit kawasan Majalengka, Jawa Barat usai mengisi acara televisi.

Sang adik, Jordi Onsu yang diketahui tengah perang dingin dengan sang kakak ikut khawatir dan panik saat mengetahui Ruben Onsu masuk rumah sakit.

Namun sampai Senin malam (20/5/2024) Jordi Onsu belum juga menjenguk Ruben Onsu.

Meski belum bisa menjenguk, namun Jordi Onsu memastikan bahwa kondisi Ruben sudah membaik.

"Ka Ruben baik sayang, bunda-bunda semua," kata Jordi Onsu saat live di TikTok yang diunggah ulang akun @anne_dje20.

Jordi pun bersyukur sekaligus berdoa semoga sang kakak semoga selalu diberikan kesehatan.

"Ko Ruben sehat sayang, alhamdulillah," ungkap Jordi Onsu.

BACA JUGA: