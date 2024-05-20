Yasamin Jasem Dapatkan Tantangan Baru di Film Temurun, Meski Langganan Main Horor

JAKARTA - Artis muda, Yasamin Jasem kembali dipercaya untuk membintangi film horor. Satu tahun terakhir ini, Yasamin memang langganan terlibat dalam film horor.

Kali ini, Yasamin akan menjadi bintang utama dalam film Temurun besutan sutradara Inarah Syarafina.

Meski sudah terbilang sering membintangi film horor, Yasamin Jasem justru menemukan tantangan baru dalam film produksi Sinemaku Pictures ini.

Pasalnya, jika biasanya di film lainnya tenaganya terkuras habis hingga merasa kelelahan, kini Yasamin merasa emosinya lah yang harus dimainkan. Sehingga, dirinya merasa lelah secara emosi ketika memerankan karakter Dewi.

"Secara fisik aku bisa bilang ini gak secapek film-film horor yang aku sebelumnya pernah mainin tapi secara emosi luar biasa capek banget," ujar Yasamin saat dijumpai di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2024.

Yasamin Jasem dapat tantangan baru di film 'Temurun' (Foto: Aldhi Chandra/MPI)





Dewi yang dikisahkan sebagai sosok yang selalu memendam perasaannya sendiri tanpa bisa membaginya kepada orang lain membuat Yasamin kerap merasa lelah. Dia pun merasa lega ketika ada di beberapa adegan Dewi bisa mengeluarkan emosinya.

Bahkan sejak pertama kali muncul di film, di mata penonton Dewi harus terlihat sebagai sosok yang memiliki beban berat dalam hidupnya. Meskipun, Dewi sendiri tidak melakukan aktivitas apapun.

"Karakter Dewi itu memendam banget, gak mengeluarkan. Dia lebih suka menemukan jalan dan pokoknya semuanya mendingan sendiri karena kalau sama orang lain gak bisa sesuai apa yang dia inginkan dan butuhin," ungkapnya.

Sayangnya, Yasamin belum bisa membongkar alasan apa yang membuat Dewi menjelma menjadi sosok seperti itu. Yasamin hanya mengungkap bahwa Dewi memiliki tekanan sebagai tulang punggung keluarga hingga menggantikan peran ibunya.