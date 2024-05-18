Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harga Cincin Lamaran Thariq Halilintar untuk Aaliyah Massaid Sentuh Rp258 Juta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |06:45 WIB
Harga Cincin Lamaran Thariq Halilintar untuk Aaliyah Massaid Sentuh Rp258 Juta
Segini harga cincin lamaran Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Momen lamaran Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid hingga saat ini masih terus menjadi perbincangan. Meski ada cukup banyak haters yang tak terima, nyatanya restu telah dikantongi oleh pasangan yang tak lama lagi akan sibuk mengurus hari bahagia pernikahannya.

Terbaru, netizen akhirnya mengetahui berapa harga dari cincin lamaran yang diberikan Thariq Halilintar pada Aaliyah. Hal itu bahkan diungkap langsung oleh admin sosial media dari toko Thariq Halilintar membeli cincin tersebut.

"Spill harganya min, suka modelnya," tanya akun cahya_kinan2022.

"Jangan bilang siapa-siapa ya kak kalau Mindelle spill, tapi harganya segini nih kak 258jt," tulis admin adellejewellery di Instagram.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Segini harga cincin lamaran Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram)


Sontak saja, hal itu membuat netizen heboh bukan main.

"Kalo jari manisnya keberatan bilang ya Aal, biar tak bantuin makenya," kata diana***.

"Seharga kebun sawit 7 hektar di kampungku," sahut aziza***.

"Jarinya pasti pegelll saking beratnya," ucap ewul***.

Halaman:
1 2
