Eca Aura Dibikin Nangis saat Terima Piala Selebriti Rising Star Terobsesi

JAKARTA - Selebgram Eca Japasal alias Eca Aura turut hadir dan menghibur para penonton melalui aksi gombalnya di Obsesi Awards 2024. Bukan cuma itu Eca Japasal juga berhasil membawa pulang piala dalam kategori Selebriti Rising Star Terobsesi.

Namun ketika memasuki panggung Obsesi Awards 2024 dan hendak menerima piala, ternyata piala Eca Japasal hilang. Ia sempat kebingungan saat berada di podium.

Tak lama kemudian, datanglah Master Limbad bersama Fina Phillipe ke panggung. Rekan Master Limbad pun turut membawakan 4 box yang salah satunya berisikan piala milik Eca Japasal.

Masing-masing host memegang kotak dengan nomor yang berbeda-beda. Master Limbad memilih kotak mana yang ada piala di dalamnya tetapi dengan menutup kepalanya.

Eca Aura dibuat nangis saat terima piala di Obsesi Awards 2024 (Foto: Instagram/nissa_sabyan)





Bahkan Master Limbad akan merobek kotak tersebut menggunakan pisau yang ia bawa. Dengan kepala tertutup, Master Limbad menghampiri setiap kotak dan merobek kotak dari nomor 1 sampai 4.

Para penonton pun tampak ngeri dan degdegan melihat aksi Master Limbad. Bagaimana tidak? Master Limbad merobek satu pers satu kotak dengan pisau tanpa bisa melihat.

Ternyata kotak nomor 3 yang dipegang oleh Eca Japasal berisi sebuah piala kategori Selebriti Rising Star Terobsesi. Eca Japasal sempat ketakutan melihat aksi Master Limbad.

“Takut, aku kira mau ditusuk tadi,” kata Eca Japasal saat menerima piala di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat , 17 Mei 2024.