Ria Ricis Sedih Anak Belum Lancar Bicara, Sering Jadi Gunjingan Ibu-Ibu di Sekolah

Ria Ricis sedih anak belum bisa bicara, sering jadi gunjingan ibu-ibu di sekolah. (Foto: Instagram/@riaricis1795)

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis mengaku sedih melihat kondisi putrinya, Cut Raifa Aramoana, yang belum lancar berbicara. Pasalnya, putrinya bersama Teuku Ryan itu hampir menginjak usia 2 tahun.

“Moana belum bisa bicara lancar. Sekarang umurnya baru mau 2 tahun sih,” katanya seperti dikutip dari program Sahabat Cantik yang tayang di salah satu TV swasta, pada Jumat (17/5/2024).

Kesedihan Ricis tersebut kemudian ditanggapi pedangdut Iis Dahlia dengan sebuah pernyataan menenangkan. “Ya, enggak apa-apa. Biasanya, kalau anak terlambat bicara, nanti begitu ngomong pasti bawel,” ujar pelantun Payung Hitam tersebut.

Rasa sedih Ria Ricis semakin menjadi karena putrinya kerap menjadi bahan pembicaraan para ibu-ibu di sekolah. Bahkan tak jarang, orangtua murid lainnya membandingkan Moana dengan anak mereka.

“Aku kan sering mengantar anak ke sekolah. Ketemu langsung dengan ibu-ibu lainnya. Nanti Moana suka dibanding-bandingkan gitu bilang, ‘Anaknya umur berapa? Kok belum bisa bicara? Atau, kok anaknya diam saja?’ Gitu deh,” tuturnya.

BACA JUGA: Teuku Rassya Tanggapi Curhatan Tamara Bleszynski Soal Dilupakan Anak

Kondisi Moana yang belum bisa bicara itu, diakui Ria Ricis, jauh lebih membuatnya sedih ketimbang perceraian dengan Teuku Ryan. Pasalnya, dia sudah bisa menerima perceraiannya dan memutuskan untuk memulai hidup baru bersama sang putri.

“Kalau soal itu (perceraian) sudah lewat masa-masa sedihnya. Meski putusannya baru (2 Mei 2024), tapi kan rentetan peristiwanya sudah lama. Jadi ya sudah bisa berdamai lah dengan kondisi. Kata ustadz, saatnya memulai hidup baru,” tutur Ricis.*

(SIS)