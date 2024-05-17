Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Karina Ranau Masih Tunggu Status Epy Kusnandar Usai Ditangkap Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |14:35 WIB
Karina Ranau Masih Tunggu Status Epy Kusnandar Usai Ditangkap Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Karina Ranau masih tunggu status Epy Kusnandar usai ditangkap kasus narkoba (Foto: Instagram/karinaranau9)
A
A
A

JAKARTA - Karina Ranau, istri dari Epy Kusnandar, mengatakan bahwa pihaknya sabar menunggu rilis dari Polres Metro Jakarta Barat, terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret sang suami. Selain Epy Kusnandar, Yogi Gamblez (YG) pun terjerat dalam kasus serupa.

Saat ini, keduanya tengah ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat.

Rencananya, kasus penyalahgunaan narkoba menyeret Epy Kusnandar dan Yogi Gamblez bakal dirilis hari ini di Mapolres Jakarta Barat sekitar Pukul 15.30 WIB.

Terkait masalah itu, Karena Ranau melalui akun Instagram miliknya berharap agar semua pihak sabar. Terlebih sampai saat ini belum ada penetapan dari pihak polisi mengenai kasus penyalahgunaan narkoba menyeret suaminya tersebut.

"Sampai hari ini kami pihak keluarga masih sabar menunggu status yang disampaikan secara resmi oleh pihak Polres Jakarta Barat, mohon sabar ya," kata Karina Ranau dalam akun instagram miliknya @karinaranau09.

Epy Kusnandar dan Karina Ranau

Karina Ranau masih tunggu status Epy Kusnandar usai ditangkap kasus narkoba (Foto: Instagram/karinaranau9)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153419/epy_kusnandar-bmXu_large.jpeg
Ingat Umur, Epy Kusnandar Ungkap Wasiat Dimakamkan di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124548/epy_kusnandar-bmVy_large.jpg
Epy Kusnandar dan Karina Ranau Raup Omzet Rp15 Juta Sehari dari Jualan Takjil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120540/epy_kusnandar-ibPM_large.jpg
Epy Kusnandar Sempat Vakum dari Akting Usai Kasus Narkoba, Kini Mulai Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/33/3085548/epy_kusnandar-Iu1L_large.jpg
Epy Kusnandar Bantu Istri Jaga Warung Setelah Selesai Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085383/epy_kusnandar-EAPd_large.jpg
Capek Hadapi Hidup, Epy Kusnandar Healing ke Kampung Halaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3085031/epy_kusnandar-TIRt_large.jpg
Bebas, Epy Kusnandar Batasi Penggunaan Ponsel Usai Tersandung Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement