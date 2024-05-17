Karina Ranau Masih Tunggu Status Epy Kusnandar Usai Ditangkap Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba

JAKARTA - Karina Ranau, istri dari Epy Kusnandar, mengatakan bahwa pihaknya sabar menunggu rilis dari Polres Metro Jakarta Barat, terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret sang suami. Selain Epy Kusnandar, Yogi Gamblez (YG) pun terjerat dalam kasus serupa.

Saat ini, keduanya tengah ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat.

Rencananya, kasus penyalahgunaan narkoba menyeret Epy Kusnandar dan Yogi Gamblez bakal dirilis hari ini di Mapolres Jakarta Barat sekitar Pukul 15.30 WIB.

Terkait masalah itu, Karena Ranau melalui akun Instagram miliknya berharap agar semua pihak sabar. Terlebih sampai saat ini belum ada penetapan dari pihak polisi mengenai kasus penyalahgunaan narkoba menyeret suaminya tersebut.

"Sampai hari ini kami pihak keluarga masih sabar menunggu status yang disampaikan secara resmi oleh pihak Polres Jakarta Barat, mohon sabar ya," kata Karina Ranau dalam akun instagram miliknya @karinaranau09.

Karina Ranau masih tunggu status Epy Kusnandar usai ditangkap kasus narkoba (Foto: Instagram/karinaranau9)