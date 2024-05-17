Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Vina Cirebon Ungkap Detik-Detik Anaknya Hembuskan Napas Terakhir

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |11:01 WIB
Ayah Vina Cirebon Ungkap Detik-Detik Anaknya Hembuskan Napas Terakhir
Ayah Vina ungkap detik-detik kematian anaknya (Foto: Youtube Denny Suamrgo)
JAKARTA - Ayah Vina Cirebon, Wasnadi, mengungkapkan detik-detik meninggalnya sang putri pada 2016 lalu usai menjadi korban kebrutalan geng motor.

Wasnadi mengungkapkan hal ini ketika ia dan keluarganya diundang menjadi bintang tamu di Kanal YouTube Denny Sumargo.

Mulanya, kakak Vina, Marliyana, menegaskan jika sang adik masih bernyawa ketika dibawa ke rumah sakit setempat.

Ayah Vina Cirebon Ungkap Detik-Detik Anaknya Hembuskan Napas Terakhir

Sementara pacar korban yang bernama Eky, sudah meninggal dunia di TKP.

"Vina belum (meninggal), kalau almarhumah masih ada nyawanya sampai ke rumah sakit masih ada nyawanya," kata Marliyana dikutip Okezone Jumat (17/5/2024).

Densu pun semakin penasaran dengan detik-detik meninggalnya Vina yang saat itu masih berusia 16 tahun.

Wasnadi selalu ayah kandung lalu menjelaskan secara detail terkait hal tersebut.

Dia juga mengaku sempat menggendong anaknya saat hendak dibawa ke rumah sakit.

"Suaranya tuh ngorok, cuma suaranya tuh nggak jelas, makanya langsung kita angkat kepalanya tuh, baju saya darah semua nih, karena masih ngucur darah itu," kata Wasnadi sambil menahan sedih.

