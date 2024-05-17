Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kevin Sanjaya Pensiun, Banjir Doa dan Dukungan dari Selebritis Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |08:33 WIB
Kevin Sanjaya pensiun, banjir doa dan dukungan dari selebritis Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya memutuskan pensiun. Kevin resmi mengumumkan pensiun melalui unggahan akun instagram pribadinya pada Kamis (16/5/2024).

Kevin menyampaikan pesan menyentuh sekaligus mengenang momen dirinya pertama kali terjun di dunia badminton, hingga saat dirinya berhasil masuk PBSI pada 2013 lalu.

“Perjalanan saya di dunia badminton dimulai dari saya berusia 5 tahun. Di usia saya yang ke 12, saya merantau dari Banyuwangi ke Kudus untuk mengejar cita-cita saya sebagai atlet nasional. Di tahun 2013 saya mendapat kesempatan untuk bergabung ke PBSI di kota Jakarta,” tulis Kevin.

Unggahan tersebut juga memperlihatkan momen dirinya selama menjadi atlet bulu tangkis ini. Nampak dengan bangga ia menunjukan raket tercintanya ke hadapan publik, tanda dirinya begitu bangga menjadi pebulu tangkis Tanah Air.

Kevin pun pamit dan mengharapkan dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia. Ia berterima kasih atas segala dukungan warga Tanah Air selama dirinya berkarier sebagai seorang atlet.

“Saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk semua yang telah mendukung dan mendoakan perjalanan saya sampai saat ini. Saya juga mau meminta maaf bila banyak pendukung yang mungkin kecewa dengan keputusan ini. Ketahuilah bahwa keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, bisa di bilang ini adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup saya,” sambung Kevin.

