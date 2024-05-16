Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angela Gilsha Angkat Bicara Soal Rumor Cinlok dengan Krisjiana Baharudin

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |03:30 WIB
JAKARTA - Angela Gilsha belakangan digosipkan cinta lokasi alias cinlok dengan lawan mainnya di sinetron Cinta Berakhir Bahagia, Krisjiana Baharuddin. Sekian lama diam dan enggan menanggapi rumor miring tersebut, gadis 29 tahun ini akhirnya angkat bicara dan memberikan tanggapannya.

Menurut Angela, dia akan tetap bersikap profesional saat diminta untuk melakoni adegan romantis bersama suami Siti Badriah tersebut. Namun, dia tetap membatasi diri, agar tudingan pelakor tak mengarah padanya.

”Ya biar kalian aja lah yang menilai. Kalau aku kan sampai detik ini masih menjaga mau adegan se-romantis apa pun, aku tetap menjaga jarak di antar aku dan Kris,” kata Angela dalam akun YouTube Intens Investigasi.

“Biar gak ada isu-isu pelakor apa lah segala macam," sambungnya.

Mantan kekasih Giorgino Abraham ini lantas mengatakan bahwa Siti Badriah selaku istri sah dari Krisjiana justru memberikan dukungan padanya untuk bisa lebih santai saat melakoni peran. Hal itu diakui Angela, menjadi salah satu cara Sibad agar dia tak canggung dengan Krisjiana saat dituntut untuk beradegan mesra.

Halaman:
1 2
