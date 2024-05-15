Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Komplain soal Kesibukan Ruben Onsu Sebelum Pisah Rumah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |19:51 WIB
Sarwendah Komplain soal Kesibukan Ruben Onsu Sebelum Pisah Rumah
Sarwendah komplain kesibukan Ruben Onsu sebelum pisah rumah (Foto: IG Ruben Onsu)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Sarwendah Tan dan Ruben Onsu tengah bermasalah. Ruben dan Sarwendah diketahui telah pisah rumah di tengah masalah tersebut.

Kini, Sarwendah dan Ruben sama-sama tengah mencari solusi di tengah permasalahan tersebut. Diduga kuat permasalahan ini adalah akumulasi dari masalah-masalah sebelumnya.

Sarwendah Komplain soal Kesibukan Ruben Onsu Sebelum Pisah Rumah

Andre Talabessy, guru Muaythai Sarwendah pun turut prihatin atas masalah tersebut. Andre pernah memberikan ucapan prihatin kepada Sarwendah lewat akun Instagram.

"Saya DM Sarwendah, lalu saya tanya ada masalah apa sama pak Ruben. Terus saya bilang doa saya semoga keluarganya akur kembali, keluarganya semakin rukun," ucap Andre Talabessy dilansir dari YouTube Starpro Indonesia.

"Terus Sarwendahnya cuman balas terima kasih," kata Andre Talabessy.

Dikulik lebih dalam, Andre Talabessy tak tahu pasti permasalahan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun demikian, sebelum pisah rumah, Sarwendah sempat keluhkan kesibukan Ruben Onsu.

"Kalau rumah tangga mereka yang lebih dalam, saya nggak tahu. Tapi, dulu Wendah sering mengatakan pak Ruben sangat sibuk sekali dan jarang pulang ke rumah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
