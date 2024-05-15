Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Somasi Haters, Ruben Onsu Disebut Tak Tahu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |18:31 WIB
Sarwendah Somasi Haters, Ruben Onsu Disebut Tak Tahu
Sarwendah Tan somasi haters, Ruben Onsu tidak tahu (Foto: IG Sarwendah)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah didampingi kuasa hukumnya resmi melayangkan somasi kepada 5 akun TikTok yang telah memfitnah dirinya dengan sang putra, Betrand Peto.

Sarwendah meminta agar kelima akun tersebut meminta maaf ditunggu hingga 3x24 jam, jika tidak ia akan membawa ke ranah hukum.

Saat konferensi pers Sarwendah tidak didampingi oleh sang suami Ruben Onsu. Bahkan adanya somasi ini juga tidak diketahui oleh Ruben Onsu.

Sarwendah Somasi Haters, Ruben Onsu Disebut Tak Tahu

"Terkait somasi terbuka murni hanya kita diskusikan dengan klien kami. Karena memang yang menjadi korban framing memang klien kami," kata Chris Sam Siwu kuasa hukum Sarwendah, di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (15/5/2024).

Sebagai kuasa hukum, Chris Sam Siwu berharap Ruben Onsu akan memberikan dukungan kepada Sarwendah.

"Memang saya juga berharap (Ruben Onsu) sebagai kepala keluarga bisa juga membantu menyelesaikan masalah ini juga," jelas Chris Sam Siwu.

"Ya tapi kan itu hak sepenuhnya dari RO, kami hormati juga dan klien kami juga merasa bahwa hanya dia sendiri yang di framing ya dia harus berjuang juga. Kalaupun dibantu sama orang sekitar nya alhamdulillah tapi deal dealnya murni hanya dengan klien kami," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184710/sarwendah-r2ZY_large.jpg
Sarwendah Klarifikasi soal Uang Sampah Rp5 Juta, Ternyata Tagihan sebelum Cerai dari Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184661/sarwendah-EIDo_large.jpg
Sarwendah Klaim Ruben Onsu Beri Uang Saku Terbatas selama Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184608/sarwendah-XNtV_large.jpg
Sarwendah Bantah Sengaja Pojokkan Ruben Onsu dengan Membongkar Masalah Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184523/sarwendah-SKbv_large.jpg
Sarwendah Sebut Nafkah Rp200 Juta dari Ruben Onsu, Bagian dari Kesepakatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184447/sarwendah-kzo6_large.jpg
Sarwendah Klaim Sempat Laporan ke Ruben Onsu soal Debt Collector tapi Direspons Tak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184252/sarwendah_tan-oUh1_large.jpg
Reaksi Sarwendah Dituding Ruben Onsu Eksploitasi Anak Lewat Live Jualan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement