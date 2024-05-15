Sarwendah Somasi Haters, Ruben Onsu Disebut Tak Tahu

JAKARTA - Sarwendah didampingi kuasa hukumnya resmi melayangkan somasi kepada 5 akun TikTok yang telah memfitnah dirinya dengan sang putra, Betrand Peto.

Sarwendah meminta agar kelima akun tersebut meminta maaf ditunggu hingga 3x24 jam, jika tidak ia akan membawa ke ranah hukum.

Saat konferensi pers Sarwendah tidak didampingi oleh sang suami Ruben Onsu. Bahkan adanya somasi ini juga tidak diketahui oleh Ruben Onsu.

"Terkait somasi terbuka murni hanya kita diskusikan dengan klien kami. Karena memang yang menjadi korban framing memang klien kami," kata Chris Sam Siwu kuasa hukum Sarwendah, di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (15/5/2024).

Sebagai kuasa hukum, Chris Sam Siwu berharap Ruben Onsu akan memberikan dukungan kepada Sarwendah.

"Memang saya juga berharap (Ruben Onsu) sebagai kepala keluarga bisa juga membantu menyelesaikan masalah ini juga," jelas Chris Sam Siwu.

"Ya tapi kan itu hak sepenuhnya dari RO, kami hormati juga dan klien kami juga merasa bahwa hanya dia sendiri yang di framing ya dia harus berjuang juga. Kalaupun dibantu sama orang sekitar nya alhamdulillah tapi deal dealnya murni hanya dengan klien kami," tambahnya.