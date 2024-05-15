Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Kabur usai Ditanya Rumah Tangganya dengan Ruben Onsu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |15:22 WIB
Sarwendah Kabur usai Ditanya Rumah Tangganya dengan Ruben Onsu
Sarwendah Tan kabur ditanya soal rumah tangga dengan Ruben Onsu (Foto: IG Sarwendah)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah bersama kuasa hukumnya menggelar konferensi pers untuk meluruskan soal pemberitaan yang semakin liar soal dirinya dan sang putra Betrand Peto alias Onyo.

Namun di tengah konferensi pers, Sarwendah tiba-tiba kabur usai ditanya perihal rumah tangganya bersama Ruben Onsu.

"Aku, maaf ya kawan-kawan bisa lanjut ini," ucap Sarwendah di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (15/5/2024).

Sarwendah Kabur usai Ditanya Rumah Tangganya dengan Ruben Onsu

Istri Ruben Onsu itu berdalih buru-buru harus menjemput anak-anaknya sekolah lantaran sejak tadi sudah menghubunginya.

"Soalnya anak aku dari tadi sudah nelepon minta dijemput banget," tutur Sarwendah sambil beranjak.

Perempuan 34 tahun itu langsung meninggalkan tempat konferensi pers dan bergegas menuju mobil.

Adapun dalam konferensi pers tersebut, Sarwendah melayangkan somasi terbuka kepada 5 akun TikTok yang memfitnahnya.

