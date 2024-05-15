Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sambil Menahan Tangis, Sarwendah Ungkap Psikis Anak-anak Terganggu Karena Isu Miring

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |14:03 WIB
Sambil Menahan Tangis, Sarwendah Ungkap Psikis Anak-anak Terganggu Karena Isu Miring
Sarwendah ungkap psikologis anak usai dicibir netizen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah tak kuasa menahan tangisnya saat membahas kabar miring soal dirinya dengan sang putra Betrand Peto.

Sarwendah juga mengungkapkan bahwa akibat dari fitnahan yang ia terima psikis anak-anaknya pun ikut terganggu. Sampai-sampai ketiga anak Sarwendah memiliki psikolog anak.

"Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikologis anak saya, jadi kalau ditanya 'anak-anak saya punya psikolog anak punya'," ujar Sarwendah bergetar saat konferensi pers di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (15/5/2024).

Istri Ruben Onsu merasa tak adil, kenapa gara-gara ketikan jahat netizen sampai harus membuat dirinya dan sang anak mengalami hal tersebut.

"Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian, anak-anak saya harus seperti itu. makanya saya bertindak, karena ini sudah bertahun-tahun," tegas Sarwendah.

"Coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya (anak-anak)," lanjut mantan personil Cherrybelle.

Sarwendah bahkan merasa bingung harus bagaimana membalikkan mental sang anak. Karena meski konsultasi ke psikolog kondisinya naik turun.

"Baik, membaik drop lagi jadi gimana saya harus gimana kalau gitu," jelas Sarwendah.

Halaman:
1 2
1 2
