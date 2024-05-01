Fuji Akui Gelisah di Tengah Kehidupan Mewahnya

JAKARTA - Fujianti Utami Putri alias Fuji memiliki kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Dihadapan Denny Sumargo, mantan kekasih Thariq Halilintar ini mengatakan bahwa kegelisahannya kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial.

Awalnya, Fuji dan Denny tengah berbincang terkait pandangan hidup. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini.

"Ya banyak banget privilege-nya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita nggak tahu, mengkikat dan mencekik aku," kata Fuji dikutip Rabu (1/5/2024).

Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat.

Fuji akui gelisah di tengah kehidupan mewahnya (Foto: Instagram/fuji_an)

Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif.