PERSONIL Super Junior, Kyuhyun, berkesempatan untuk tampil sebagai bintang tamu dalam Grand Final Indonesia's Got Talent 2022, yang digelar pada Senin, 3 Oktober 2022 kemarin. Pada kesempatan itu, pria 34 tahun tersebut terlihat membawakan single miliknya bertajuk At Gwanghwamun.

Mengenakan setelan blazer warna lavender dengan kemeja putih, Kyuhyun terlihat tampil menghayati lagu yang ia bawakan. Bahkan, ia juga terlihat menyapa para penggemar setianya saat tampil di Indonesia's Got Talent.

"Saya ingin menyapa fans Indonesia, saya merasa terhormat bisa menyapanya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Kyuhyun juga sempat menjelaskan terkait lagu yang ia bawakan. Uniknya, ia pun berkesempatan untuk menjadi juri Indonesia's Got Talent hingga mengaku kagum dengan penampilan kelima kontestan.

"Pagelaran ini keren sekali," katanya.

Sementara itu, PASHEMAN'90 tampil sebagai pemenang dalam ajang Indonesia's Got Talent 2022. Pelajar SMKN 2 Garut itu bahkan berhasil membawa pulang uang tunai sebesar Rp 150 juta berikut satu unit mobil Hyundai Stargazed.

Meski tak mendapatkan juara pertama, keempat grand finalis Indonesia's Got Talent juga tak pulang dengan tangan kosong. Fritzy si pesulap cilik yang menjadi juara 5 Indonesia's Got Talent 2022 diketahui membawa pulang uang tunai sebesar Rp25 juta. ETERNALS yang menjadi juara 4 Indonesia's Got Talent 2022 berhak menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp50 juta.

Sementara N-LIONS yang menjadi juara 3 Indonesia's Got Talent 2022, menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp75 juta. Terakhir Cassidy yang menjadi runner up Indonesia's Got Talent 2022, berhak menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100 juta, beserta 1 unit mobil Hyundai STARGAZER.