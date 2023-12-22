Cerita Aliando Syarief Ditolak Tampil di Stasiun Televisi Gara-Gara Kegemukan

JAKARTA - Penampilan Aliando Syarief kini terlihat lebih gemuk dari biasanya. Ia pun menceritakan dampak dari perubahan penampilannya tersebut.

Mantan kekasih Prilly Latuconsina itu awalnya mengaku dirinya tidak masalah dengan komentar negatif soal penampilannya.

"Gue tuh enggak masalah dibilang berubah gendut dan gue nggak marah, karena memang iya kan," kata Aliando dikutip dari akun TikTok @itsmeputrisyrf.

Alih-alih marah, Aliando justru menerima semua komentar yang menyebut dirinya gendut. Ia pun menyadari bahwa yang dikatakan itu memang benar adanya.

"Masa iya orang ngomong gendut gue bilang, 'Parah lo.' Ya nggak lah, keadaannya memang iya, gendut. Gue sadari itu," terang Aliando Syarief.

Sayangnya, gara-gara penampilannya yang gemuk, Aliando Syarief sempat ditolak oleh salah satu stasiun televisi.

"Gue kemarin ke beberapa stasiun (TV) yang nggak mau gue kayak gini, maunya gue kurus, tuntutan," jelas Aliando.

Pemain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala itu tidak mengerti mengapa stasiun TV tersebut begitu mementingkan penampilannya. Toh bagi aktor 27 tahun itu ia dikenal bukan karena tampang melainkan kepiawaian saat memerankan karakter di film atau sinetron.

"Gue nggak pernah gini. Gue bersinetron itu tergantung dari karakternya, dan gue tidak pernah menjadi model dan gue tidak pernah dituntut untuk menjadi perfect (sempurna). Tapi gue dituntut untuk menjadi sebuah karakter," terang Aliando.

