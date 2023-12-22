Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Aliando Syarief Ditolak Tampil di Stasiun Televisi Gara-Gara Kegemukan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:57 WIB
Cerita Aliando Syarief Ditolak Tampil di Stasiun Televisi Gara-Gara Kegemukan
Aliando Syarief kegemukan (Foto: IG Aliando)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Aliando Syarief kini terlihat lebih gemuk dari biasanya. Ia pun menceritakan dampak dari perubahan penampilannya tersebut.

Mantan kekasih Prilly Latuconsina itu awalnya mengaku dirinya tidak masalah dengan komentar negatif soal penampilannya.

"Gue tuh enggak masalah dibilang berubah gendut dan gue nggak marah, karena memang iya kan," kata Aliando dikutip dari akun TikTok @itsmeputrisyrf.

Cerita Aliando Syarief Ditolak Tampil di Stasiun Televisi Gara-Gara Kegemukan

Alih-alih marah, Aliando justru menerima semua komentar yang menyebut dirinya gendut. Ia pun menyadari bahwa yang dikatakan itu memang benar adanya.

"Masa iya orang ngomong gendut gue bilang, 'Parah lo.' Ya nggak lah, keadaannya memang iya, gendut. Gue sadari itu," terang Aliando Syarief.

Sayangnya, gara-gara penampilannya yang gemuk, Aliando Syarief sempat ditolak oleh salah satu stasiun televisi.

"Gue kemarin ke beberapa stasiun (TV) yang nggak mau gue kayak gini, maunya gue kurus, tuntutan," jelas Aliando.

Pemain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala itu tidak mengerti mengapa stasiun TV tersebut begitu mementingkan penampilannya. Toh bagi aktor 27 tahun itu ia dikenal bukan karena tampang melainkan kepiawaian saat memerankan karakter di film atau sinetron.

"Gue nggak pernah gini. Gue bersinetron itu tergantung dari karakternya, dan gue tidak pernah menjadi model dan gue tidak pernah dituntut untuk menjadi perfect (sempurna). Tapi gue dituntut untuk menjadi sebuah karakter," terang Aliando.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/206/3008996/febby-rastanty-dan-aliando-syarief-adu-akting-di-film-horor-narik-sukmo-dmuXgj26tf.JPG
Febby Rastanty dan Aliando Syarief Adu Akting di Film Horor Narik Sukmo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/33/2929793/klarifikasi-aliando-usai-ressa-herlambang-disebut-sebagai-manajer-penyebab-ocd-CEd4oD4jNk.jpg
Klarifikasi Aliando Usai Ressa Herlambang Disebut Sebagai Manajer Penyebab OCD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/33/2906938/fisiknya-dinilai-semakin-berisi-ini-penjelasan-aliando-syarief-ZhF3q796xJ.jpg
Fisiknya Dinilai Semakin Berisi, Ini Penjelasan Aliando Syarief
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/33/2817654/tegas-aliando-tak-jadikan-ocd-sebagai-penghalangnya-dalam-bekerja-8FD15oDVyk.jpg
Tegas! Aliando Tak Jadikan OCD Sebagai Penghalangnya dalam Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/33/2765734/aliando-mengaku-sempat-ditipu-manajemen-netizen-curigai-ressa-herlambang-KBDVTBdkch.jpg
Aliando Mengaku Sempat Ditipu Manajemen, Netizen Curigai Ressa Herlambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/33/2765205/manajemen-artis-milik-ressa-herlambang-dituding-menipu-netizen-kayaknya-ini-yang-diceritain-aliando-Gkd31AERr9.jpg
Manajemen Artis Milik Ressa Herlambang Dituding Menipu, Netizen: Kayaknya Ini yang Diceritain Aliando
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement