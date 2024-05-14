Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

CEO MNC Pictures Ajak Gen Z di Universitas Indonesia Tingkatkan Kreativitas Lewat Klaklik Connection

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |20:45 WIB
CEO MNC Pictures Ajak Gen Z di Universitas Indonesia Tingkatkan Kreativitas Lewat Klaklik Connection
CEO MNC Pictures ajak Gen Z di Universitas Indonesia tingkatkan kreativitas lewat Klaklik Connection (Foto: Devi Pattricia/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Event Klaklik Connection kembali digelar. Setelah menyambangi beberapa universitas ternama di Jakarta dan Depok, kali ini Klaklik Connection menggelar event keempatnya di Universitas Indonesia.

Antusiasme mahasiswa Universitas Indonesia dari berbagai jurusan tampak begitu besar. Kurang lebih ada 400 yang ikut serta untuk memeriahkan acara ini.

Para mahasiswa tampak semakin tertarik, apalagi Klaklik Connection kali ini dibuka dengan tips membuat CV yang menarik dari HRD MNC.

CEO MNC Pictures Titan Hermawan menjelaskan bahwa Klaklik Connection menjadi sebuah event yang memperkenalkan platform Klaklik untuk dapat menjadi wadah untuk menuangkan karya dan ide-ide dari para penggunanya.

Klaklik (Devi Pattricia)

CEO MNC Pictures ajak Gen Z di Universitas Indonesia tingkatkan kreativitas lewat Klaklik Connection (Foto: Devi Pattricia/MPI)

Berkolaborasi dengan Avoskin, Acara Klaklik Connection di Universitas Indonesia ini memiliki jargon yang bertajuk ‘Be Confident Be Glow Up’.

“Klaklik Connection menjadi ajang untuk memperkenalkan Klaklik sendiri sebagai sebuah platform sosial media. Bagaimana para penggunanya bisa sharing cerita melalui sebuah novel, komik, siapapun bisa upload di situ, dan siapapun bisa membacanya,” kata Titan Hermawan kepada awak media saat ditemui di Pusgiwa UI, Selasa (14/5/2024).

Titan Hermawan mengajak para mahasiswa untuk bisa berpartisipasi dalam memanfaatkan platform Klaklik dengan baik untuk meningkatkan kreativitas para generasi muda.

“Jadi kami memperkenalkan bagaimana caranya mereka bisa ikut berpartisipasi dan meningkatkan kreativitas untuk menulis sebuah cerita,” ujarnya.

Titan Hermawan berharap kolaborasi Klaklik bersama dengan Avoskin dalam acara Klaklik Connection baru permulaan dan diharapkan akan ada kolaborasi lebih lanjut untuk saling meningkatkan kreativitas generasi penerus bangsa.

