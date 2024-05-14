Umi Pipik Beri Respons Rumor Irish Bella dan Ammar Zoni Bakal Rujuk

JAKARTA - Kabar Irish Bella akan rujuk dengan Ammar Zoni belakangan ramai menjadi pembahasan. Pasalnya, wanita yang akrab disapa Ibel itu sempat memberikan pernyataan terkait tersebut dalam tayangan Pagi Pagi Ambyar.

Dalam pernyataannya, Ibel mengaku kalau dirinya membuka peluang untuk rujuk dengan Ammar Zoni. Asalkan ayah dua anak itu bersedia memenuhi syarat yang diajukannya nanti.

Menanggapi rumor tersebut, pendakwah Umi Pipik enggan memberikan komentar banyak. Dia pun lebih memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk Irish Bella maupun Ammar Zoni.

"Kita doakan yang terbaik aja buat Ibel dan Ammar, mereka yang menjalani, mereka yang paling tau rumah tangga mereka seperti apa," ujar Umi Pipik saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (14/5/2024).

Umi Pipik beri respons rumor Irish Bella dan Ammar Zoni rujuk (Foto: Instagram @_irishbella_)

Sebagai sahabat dari Irish Bella, Umi Pipik pun memberikan nasihat untuk Ibel dan Ammar. Bahwa keduanya memang gagal mempertahankan bahtera rumah tangga, tetapi tidak boleh gagal menjadi orangtua.