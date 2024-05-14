Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik Beri Respons Rumor Irish Bella dan Ammar Zoni Bakal Rujuk

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |17:05 WIB
Umi Pipik Beri Respons Rumor Irish Bella dan Ammar Zoni Bakal Rujuk
Umi Pipik beri respons rumor Irish Bella dan Ammar Zoni rujuk (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Kabar Irish Bella akan rujuk dengan Ammar Zoni belakangan ramai menjadi pembahasan. Pasalnya, wanita yang akrab disapa Ibel itu sempat memberikan pernyataan terkait tersebut dalam tayangan Pagi Pagi Ambyar.

Dalam pernyataannya, Ibel mengaku kalau dirinya membuka peluang untuk rujuk dengan Ammar Zoni. Asalkan ayah dua anak itu bersedia memenuhi syarat yang diajukannya nanti.

Menanggapi rumor tersebut, pendakwah Umi Pipik enggan memberikan komentar banyak. Dia pun lebih memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk Irish Bella maupun Ammar Zoni.

"Kita doakan yang terbaik aja buat Ibel dan Ammar, mereka yang menjalani, mereka yang paling tau rumah tangga mereka seperti apa," ujar Umi Pipik saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (14/5/2024).

Irish Bella

Umi Pipik beri respons rumor Irish Bella dan Ammar Zoni rujuk (Foto: Instagram @_irishbella_)

Sebagai sahabat dari Irish Bella, Umi Pipik pun memberikan nasihat untuk Ibel dan Ammar. Bahwa keduanya memang gagal mempertahankan bahtera rumah tangga, tetapi tidak boleh gagal menjadi orangtua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180172/irish_bella_dan_haldy_sabri-XsKe_large.jpg
Suami Irish Bella Jawab Tuduhan soal Penyuka Sesama Jenis: Fitnah Sangat Merusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179714/irish_bella_dan_haldy_sabri-yxwn_large.jpg
Irish Bella Ungkap Hal yang Buat Kepincut pada Haldy Sabri: Dia Wangi Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157310/irish_bella-YuKZ_large.jpg
Reaksi Irish Bella Ketika Dicap Jutek oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144710/irish_bella-uIwM_large.jpg
Jelang Puncak Haji, Irish Bella Mohon Maaf dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143144/irish_bella-iuFy_large.jpg
Potret Irish Bella dan Haldy Sabri di Depan Kakbah Jelang Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142232/irish_bella-XNQe_large.jpg
Berkah, Irish Bella dan Suami Berangkat Haji Usai Wakafkan Masjid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement