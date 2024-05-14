Mahalini Pasang Badan Usai Aaliyah Massaid Dihujat Gara-Gara Jadi Bridesmaid

Mahalini pasang badan usai Aaliyah Massaid dihujat gara-gara jadi bridesmaid (Foto: Instagram/mahaliniraharja)

JAKARTA - Aaliyah Massaid ditunjuk oleh Mahalini untuk menjadi bridesmaid pada pernikahannya bersama Rizky Febian. Tak hanya Aaliyah, Tiara Andini, Ziva Magnolya Keisya Levronka dan Lyodra pun turut ditunjuk oleh Mahalini menjadi bridesmaid di pernikahannya.

Sayangnya, pemilihan Aaliyah Massaid menuai pro dan kontra. Pasalnya, Aaliyah Massaid bukanlah jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol seperti keempat bridesmaid lainnya.

Tak hanya itu, jarangnya mereka mengumbar kebersamaan di media sosial, membuat netizen mempertanyakan keberadaan kekasih Thariq Halilintar di jajaran bridesmaid Mahalini.

"Aliyah lo ngapain di situ, oi?” kata akun @fent***.

"Bisa enggak sih Aaliyah minggir dulu," timpal @0.c***.

"Sebenarnya bukan masalah gimana-gimananya, tapi bingung aja mereka kapan dekatnya gitu. Kayak selama ini kurang ke-expose saja kedekatan antara Lini/Iky sama Aaliyahnya," sahut awl***.

Imbas banyaknya hujatan mengarah kepada calon ipar Aurel Hermansyah itu. Bahkan, Mahalini sampai menutup kolom komentar untuk unggahan foto yang menampilkan wajah putri Reza Artamevia tersebut.