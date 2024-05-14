Betrand Peto Kembali Disindir, Sarwendah Beri Jawaban Menohok

JAKARTA - Sarwendah terus saja diusik dengan isu-isu miring yang beredar. Belakangan, Sarwendah gencar diisukan berpisah dengan Ruben Onsu.

Sarwendah juga diusik dengan sindiran-sindiran netizen kepada putra angkatnya, Betrand Peto. Netizen dengan lancang menyebut Betrand Peto akan menggantikan posisi Ruben Onsu dalam kehidupan Sarwendah.

Kedekatan Sarwendah dan Betrand Peto memang kerap diledek oleh netizen yang merasa mereka tak seperti layaknya ibu dan anak.

Sindiran kembali dilontarkan oleh netizen kepada Betrand Peto. Pemilik akun @sandila menyindir Betrand melalui unggahan TikTok Sarwendah @sarwendahofficial yang tengah berjoget bersama Betrand dan rekannya.

"Apakah ini judul sinetron yang tepat (pacarku adalah ibu angkatku)," bunyi komentar akun @sandila, dikutip dari TikTok @sarwendah, Senin (13/5/2024).

Alih-alih membalas dengan emosional, Sarwendah memberi jawaban bijak dengan balas menyindir netizen yang menurutnya telah berkata semena-mena dan kejam kepada keluarganya.

"Judul yang tepat adalah astagfirullahaladzim dzalim sekali mulutmu," balas Sarwendah.

