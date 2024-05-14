Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Perdana, Yeo Jin Goo Berperan Antagonis dalam Film Hijacking

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |16:47 WIB
Perdana, Yeo Jin Goo Berperan Antagonis dalam Film <i>Hijacking</i>
Yeo Jin Goo mengambil peran antagonis pertamanya dalam film Hijacking yang bakal rilis pada 21 Juni mendatang. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Aktor Yeo Jin Goo melakukan transformasi mengejutkan dalam karier aktingnya. Aktor 26 tahun tersebut mengambil peran antagonis pertamanya lewat film Hijacking

Mengutip Soompi, Selasa (14/5/2024), Hijacking berkisah tentang peristiwa pembajakan pesawat terbang Korea Selatan, pada 1971. Yeo Jin Goo berperan sebagai Yong Dae si pembajak pesawat tersebut.

Yeo Jin Goo mengambil peran antagonis pertamanya lewat film Hijacking. (Foto: Hancinema)

Yong Dae merupakan pria asal Sokcho, Provinsi Gangwon, Korea Selatan yang mendapat perlakuan diskriminasi karena sang kakak dituduh berkhianat. Sang kakak dituding bergabung dengan militer Korea Utara saat Perang Korea. 

Ingin membersihkan nama sang kakak, Yong Dae nekat membajak pesawat untuk pergi ke Korea Utara. Penampakan Yeo Jin Goo sebagai Yong Dae terlihat dalam stills terbaru film tersebut. 

Dalam salah satu still, dia terlihat menangis membaca sebuah surat kabar yang terbakar. Pada still berbeda, dia terlihat berada di Bandara Sokcho sambil memeluk sebuah kotak yang dibungkus kain merah.

 Yeo Jin Goo mengambil peran antagonis pertamanya lewat film Hijacking. (Foto: Hancinema)

Sementara dua stills lainnya memperlihatkan suasana menegangkan saat Yong Dae mulai membajak pesawat terbang tersebut. “Memerankan karakter antagonis cukup menantang. Aku beberapa kali diskusi dengan sutradara untuk peran ini,” ujarnya.

Dalam Hijacking, Yeo Jin Goo beradu akting dengan aktor senior Ha Jung Woo yang berperan sebagai Kapten Tae In. “Dengan energinya, aku sempat berpikir, dia akan sangat mudah membajak pesawat itu,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157895/yeo_jin_goo-BAXD_large.jpg
Agensi Buka Suara soal Yeo Jin Goo Follow Akun Dewasa di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157637/yeo_jin_goo-yOCP_large.jpg
Duh, Akun X Resmi Yeo Jin Goo Follow Akun Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/206/2958508/yeo-jin-goo-berpotensi-gantikan-jo-byeong-gyu-dalam-drama-saeraenadae-ZYFKdQj0NP.jpg
Yeo Jin Goo Berpotensi Gantikan Jo Byeong Gyu dalam Drama Saeraenadae
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/23/33/2566454/positif-covid-19-yeo-jin-goo-rehat-syuting-eWYrO9u9Mc.jpg
Positif COVID-19, Yeo Jin Goo Rehat Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/10/206/2559726/yeo-jin-goo-jadi-cameo-dalam-film-ajumma-uSjpKESQDx.JPG
Yeo Jin Goo Jadi Cameo dalam Film Ajumma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/13/206/2440174/yeo-jin-goo-dan-moon-ga-young-berpotensi-adu-akting-dalam-link-oTylfSd3x7.jpg
Yeo Jin Goo dan Moon Ga Young Berpotensi Adu Akting dalam Link
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement