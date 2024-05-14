Perdana, Yeo Jin Goo Berperan Antagonis dalam Film Hijacking

Yeo Jin Goo mengambil peran antagonis pertamanya dalam film Hijacking yang bakal rilis pada 21 Juni mendatang. (Foto: Hancinema)

SEOUL - Aktor Yeo Jin Goo melakukan transformasi mengejutkan dalam karier aktingnya. Aktor 26 tahun tersebut mengambil peran antagonis pertamanya lewat film Hijacking.

Mengutip Soompi, Selasa (14/5/2024), Hijacking berkisah tentang peristiwa pembajakan pesawat terbang Korea Selatan, pada 1971. Yeo Jin Goo berperan sebagai Yong Dae si pembajak pesawat tersebut.

Yong Dae merupakan pria asal Sokcho, Provinsi Gangwon, Korea Selatan yang mendapat perlakuan diskriminasi karena sang kakak dituduh berkhianat. Sang kakak dituding bergabung dengan militer Korea Utara saat Perang Korea.

Ingin membersihkan nama sang kakak, Yong Dae nekat membajak pesawat untuk pergi ke Korea Utara. Penampakan Yeo Jin Goo sebagai Yong Dae terlihat dalam stills terbaru film tersebut.

Dalam salah satu still, dia terlihat menangis membaca sebuah surat kabar yang terbakar. Pada still berbeda, dia terlihat berada di Bandara Sokcho sambil memeluk sebuah kotak yang dibungkus kain merah.

Sementara dua stills lainnya memperlihatkan suasana menegangkan saat Yong Dae mulai membajak pesawat terbang tersebut. “Memerankan karakter antagonis cukup menantang. Aku beberapa kali diskusi dengan sutradara untuk peran ini,” ujarnya.

Dalam Hijacking, Yeo Jin Goo beradu akting dengan aktor senior Ha Jung Woo yang berperan sebagai Kapten Tae In. “Dengan energinya, aku sempat berpikir, dia akan sangat mudah membajak pesawat itu,” katanya.