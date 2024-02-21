Yeo Jin Goo Ajak Fans Ngabuburit di Jakarta

JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Yeo Jin-Goo, dijadwalkan akan menggelar fan meeting bertema Ngabuburit with Yeo Jin-Goo pada 16 Maret 2024. Yeo Jin-Goo, yang sebelumnya mencuri perhatian dengan akting memukau di drama Korea Hotel De Luna, akan menyapa lebih dari 1000 penggemar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat.

Fanmeeting ini diorganisir oleh Adaptif Digital Kreatif (Addigtive) & King Entertainment selaku promotor. Defiana Syafiuddin dari Adaptif Digital Kreatif (Addigtive) mengumumkan secara resmi acara Fan Meeting bertema "Ngabuburit with Yeo Jin-Goo" pada 16 Maret 2024 melalui postingan Instagram Addigtive.

Defi menjelaskan, "Sesuai dengan tema 'Ngabuburit with Yeo Jin-Goo,' sesi fan meeting dibatasi hanya untuk 1000 orang agar suasana antara Yeo Jin-Goo dan penggemarnya (Yeo U) menjadi lebih akrab."

Harapannya, interaksi antara Yeo Jin-Goo dan penggemar di fan meeting nanti dapat mengobati kerinduan para penggemar yang telah lama menantikan kehadirannya di Indonesia. "

Sesi fan meeting akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik dan eksklusif, termasuk permainan interaktif, sesi tanya jawab, dan kesempatan untuk berfoto langsung dengan Yeo Jin-Goo, yang pastinya akan menjadi pengalaman berharga dan tak terlupakan bagi para Yeo U," jelasnya.

Defi menambahkan bahwa untuk bisa mengikuti kesempatan bertemu secara eksklusif dengan Yeo Jin-Goo, penjualan tiket Ngabuburit with Yeo Jin-Goo resmi dibuka pada tanggal 22 Februari 2024, dimulai dari jam 10.00 melalui akun @addigtive.id.

