Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yeo Jin Goo Ajak Fans Ngabuburit di Jakarta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |00:01 WIB
Yeo Jin Goo Ajak Fans Ngabuburit di Jakarta
Yeo Jin Goo fan meeting di Jakarta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Yeo Jin-Goo, dijadwalkan akan menggelar fan meeting bertema Ngabuburit with Yeo Jin-Goo pada 16 Maret 2024. Yeo Jin-Goo, yang sebelumnya mencuri perhatian dengan akting memukau di drama Korea Hotel De Luna, akan menyapa lebih dari 1000 penggemar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat.

Fanmeeting ini diorganisir oleh Adaptif Digital Kreatif (Addigtive) & King Entertainment selaku promotor. Defiana Syafiuddin dari Adaptif Digital Kreatif (Addigtive) mengumumkan secara resmi acara Fan Meeting bertema "Ngabuburit with Yeo Jin-Goo" pada 16 Maret 2024 melalui postingan Instagram Addigtive.

Yeo Jin Goo Ajak Fans Ngabuburit di Jakarta

Defi menjelaskan, "Sesuai dengan tema 'Ngabuburit with Yeo Jin-Goo,' sesi fan meeting dibatasi hanya untuk 1000 orang agar suasana antara Yeo Jin-Goo dan penggemarnya (Yeo U) menjadi lebih akrab."

Harapannya, interaksi antara Yeo Jin-Goo dan penggemar di fan meeting nanti dapat mengobati kerinduan para penggemar yang telah lama menantikan kehadirannya di Indonesia. "

Sesi fan meeting akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik dan eksklusif, termasuk permainan interaktif, sesi tanya jawab, dan kesempatan untuk berfoto langsung dengan Yeo Jin-Goo, yang pastinya akan menjadi pengalaman berharga dan tak terlupakan bagi para Yeo U," jelasnya.

Defi menambahkan bahwa untuk bisa mengikuti kesempatan bertemu secara eksklusif dengan Yeo Jin-Goo, penjualan tiket Ngabuburit with Yeo Jin-Goo resmi dibuka pada tanggal 22 Februari 2024, dimulai dari jam 10.00 melalui akun @addigtive.id. 

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement