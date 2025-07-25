Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agensi Buka Suara soal Yeo Jin Goo Follow Akun Dewasa di X

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:30 WIB
Agensi Buka Suara soal Yeo Jin Goo Follow Akun Dewasa di X
Agensi Buka Suara soal Yeo Jin Goo Follow Akun Dewasa di X. (Foto: Instagram/@hiand,official)
A
A
A

SEOUL - Hi& akhirnya buka suara terkait insiden akun X Yeo Jin Goo memfollow sebuah akun berbau dewasa. Perwakilan agensi itu menegaskan, akun tersebut bukan milik sang aktor. 

“Tapi memang, akun itu dikelola oleh staf kami. Apa yang terjadi hanyalah ketidaksengajaan. Kami akan memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya,” ujar sumber itu kepada Newsen, Jumat (25/7/2025). 

Insiden akun X Yeo Jin Goo memfollow sebuah akun porno sempat menghebohkan penggemar, pada Kamis (24/7/2025) pagi. Pasalnya, akun tersebut mengunggah berbagai video dewasa.

Duh, Akun X Resmi Yeo Jin Goo Follow Akun Porno
Agensi Buka Suara soal Yeo Jin Goo Follow Akun Dewasa di X. (Foto: Instagram/@hiand,official)

Menariknya, akun porno tersebut menyadari bahwa akunnya difollow sang aktor. Dia bahkan sempat melayangkan sindiran pada akun tersebut. “Oh no, sepertinya kau salah memencet sesuatu,” ujar akun itu.

Permasalahan tersebut sempat membuat penggemar marah. Mereka menuntut agar Hi& memecat staf yang mengelola akun itu karena sudah mencoreng imej Yeo Jin Goo sebagai seorang artis. 

Sementara itu, Yeo Jin Goo menarik perhatian publik ketika tampil bareng Kang Ho Dong dalam program Great Escape: The Story yang dirilis TVING, pada 18 Juli 2025. 

Dalam acara itu, sang aktor seakan memperlihatkan bahwa secara fisik, dia tak kalah dari Kang Ho Dong yang memiliki bobot badan lebih dari 109 kilogram. *

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157637/yeo_jin_goo-yOCP_large.jpg
Duh, Akun X Resmi Yeo Jin Goo Follow Akun Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/206/3008399/perdana-yeo-jin-goo-berperan-antagonis-dalam-film-hijacking-8EKhQVFny1.jpg
Perdana, Yeo Jin Goo Berperan Antagonis dalam Film Hijacking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/206/2958508/yeo-jin-goo-berpotensi-gantikan-jo-byeong-gyu-dalam-drama-saeraenadae-ZYFKdQj0NP.jpg
Yeo Jin Goo Berpotensi Gantikan Jo Byeong Gyu dalam Drama Saeraenadae
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/23/33/2566454/positif-covid-19-yeo-jin-goo-rehat-syuting-eWYrO9u9Mc.jpg
Positif COVID-19, Yeo Jin Goo Rehat Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/10/206/2559726/yeo-jin-goo-jadi-cameo-dalam-film-ajumma-uSjpKESQDx.JPG
Yeo Jin Goo Jadi Cameo dalam Film Ajumma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/13/206/2440174/yeo-jin-goo-dan-moon-ga-young-berpotensi-adu-akting-dalam-link-oTylfSd3x7.jpg
Yeo Jin Goo dan Moon Ga Young Berpotensi Adu Akting dalam Link
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement