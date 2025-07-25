Agensi Buka Suara soal Yeo Jin Goo Follow Akun Dewasa di X

SEOUL - Hi& akhirnya buka suara terkait insiden akun X Yeo Jin Goo memfollow sebuah akun berbau dewasa. Perwakilan agensi itu menegaskan, akun tersebut bukan milik sang aktor.

“Tapi memang, akun itu dikelola oleh staf kami. Apa yang terjadi hanyalah ketidaksengajaan. Kami akan memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya,” ujar sumber itu kepada Newsen, Jumat (25/7/2025).

Insiden akun X Yeo Jin Goo memfollow sebuah akun porno sempat menghebohkan penggemar, pada Kamis (24/7/2025) pagi. Pasalnya, akun tersebut mengunggah berbagai video dewasa.

Agensi Buka Suara soal Yeo Jin Goo Follow Akun Dewasa di X. (Foto: Instagram/@hiand,official)

Menariknya, akun porno tersebut menyadari bahwa akunnya difollow sang aktor. Dia bahkan sempat melayangkan sindiran pada akun tersebut. “Oh no, sepertinya kau salah memencet sesuatu,” ujar akun itu.

Permasalahan tersebut sempat membuat penggemar marah. Mereka menuntut agar Hi& memecat staf yang mengelola akun itu karena sudah mencoreng imej Yeo Jin Goo sebagai seorang artis.

Sementara itu, Yeo Jin Goo menarik perhatian publik ketika tampil bareng Kang Ho Dong dalam program Great Escape: The Story yang dirilis TVING, pada 18 Juli 2025.

Dalam acara itu, sang aktor seakan memperlihatkan bahwa secara fisik, dia tak kalah dari Kang Ho Dong yang memiliki bobot badan lebih dari 109 kilogram. *

(SIS)