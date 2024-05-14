Chelsea Tilford Debut Bermusik Lewat Lagu Aku Bisa

JAKARTA - Chelsea Tilford, seorang selebgram dan bintang FTV, kini mantap menapaki karier sebagai penyanyi pendatang baru di industri musik Indonesia. Ia hadir dengan merilis single perdana berjudul Aku Bisa yang diciptakan oleh Avrila Bayu di bawah naungan MANS Entertainment.

Dara cantik berusia 20-an tahun ini memang bercita-cita menjadi entertainer. Ia sangat suka bernyanyi dan gemar membuat video cover di laman media sosialnya @chelseatilford. Untuk mengasah kemampuannya, Chelsea sempat berguru pada musisi senior seperti Soimah dan Meltho (eks PASTO).

Selain sebagai penyanyi, Chelsea yang memiliki ribuan pengikut di Instagram dan TikTok juga menggeluti seni peran. Wajahnya beberapa kali terlihat di beberapa judul sinetron dan FTV. Ia juga aktif membagikan inspirasi fashion serta kemampuan dancenya melalui postingan di media sosial.

“Lagu Aku Bisa ini, berkisah tentang seseorang yang meyakinkan dirinya sendiri untuk bisa bangkit dari keterpurukan setelah gagal dalam hubungan asmara,” ujar Chelsea Tilford.