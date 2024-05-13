Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Petualangan Seru Zoe Levana di Sari Ater dengan Campervan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |19:30 WIB
Petualangan Seru Zoe Levana di Sari Ater dengan Campervan
Petualangan seru Zoe Levana camping di Sari Ater dengan campervan. (Foto: Instagram/@zoe_levana)
JAKARTA - Zoe Levana memberi kejutan kepada penikmat karyanya di YouTube. Setelah sempat absen beberapa waktu, model asal Surabaya itu merilis episode perdana Zoecation di mana dia bertualang menggunakan campervan.

Pada episode perdana Zoecation, dia memutuskan camping di Sari Ater, Subang, Jawa Barat. Bersama sang sahabat Farel Tarek, mereka menyiapkan sendiri tenda untuk tempat mereka bermalam.

Hujan deras menjadi tantangan yang harus mereka taklukkan di hari pertama camping di Sari Ater. Sambil menimati barbekyu di dalam campervan, Zoe berbagi cerita tentang pengalamannya terjun sebagai content creator.

Zoe Levana mengaku, kesuksesannya justru bermula dari pengalaman kurang menyenangkan di mana dia menjadi korban bullying. Dia kemudian memulai kerier di dunia hiburan sebagai model hingga kemudian beralih ke dunia konten digital.

Zoe Levana camping menggunakan campervan di Sari Ater, Subang. (Foto: Instagram/@zoe_levana)

Semua itu tak membuat Zoe puas. Saat ini, dia tengah mempersiapkan perilisan single terbarunya. Dia berharap, banyak orang menjadikan pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan sebagai pemacu untuk meraih sukses.

Petualangan Zoe Levana dan Farel Tarek camping di Sari Ater, Subang menggunakan campervan bisa Anda tonton di channel YouTube @zoe_levana sekarang.*

(SIS)

