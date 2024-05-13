Shireen Sungkar Berduka atas Bencana Banjir Bandang Sumatera Barat

JAKARTA - Shireen Sungkar turut berduka atas bencana banjir bandang lahar dingin melanda wilayah Sumatera Barat pada Sabtu (11/5) malam. Kejadian ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Gunung Marapi.

Empat kabupaten terdampak cukup parah akibat kejadian ini antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Hingga Minggu (12/5) pukul 21.00 WIB tercatat total korban meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 37 orang. Bahkan, jalur transportasi yang cukup vital dari Padang ke Bukittinggi terputus.

Bencana ini pun menyita perhatian publik. Bantuan terus dihimpun dan dikirimkan serta doa-doa terbaik terus mengalir. Tagar #PrayforSumbar pun menjadi trending di media sosial X.

Artis berdarah Minangkabau Shireen Sungkar pun turut mengunggah informasi soal bencana banjir bandang dengan tagar #PrayforSumbar sebagai bentuk kepeduliannya.

Selain itu, istri Teuku Wisnu ini juga mengunggah ulang unggahan dari Rumah Zakat yang mengumpulkan bantuan sekaligus mengirim relawan ke Sumbar.

