BCL Dapat Ucapan Manis dari Noah Sinclair saat Rayakan Hari Ibu

JAKARTA - Bunga Citra Lestari mendapat ucapan manis dari putranya, Noah Sinclair saat perayaan Mother's Day atau Hari Ibu yang jatuh pada hari ini, 12 Mei 2024.

Mungkin masyarakat Indonesia tampaknya kurang familiar dengan perayaan Hari Ibu di bulan Mei. Pasalnya, Hari Ibu biasa dirayakan setiap tanggal 22 Desember. Namun, perayaan Hari Ibu secara Internasional ternyata jatuh pada hari ini.

Mother's Day atau Hari Ibu Internasional tanggalnya selalu berubah dari tahun ke tahun. Mother's Day selalu diadakan pada hari Minggu kedua di bulan Mei dimana tahun ini jatuh di tanggal 12.

BCL pun memamerkan buket bunga mawar merah dari putranya dan ucapan manis yang tertera pada kartu di bunga tersebut. Noah merayakan Hari Ibu dengan mengucapkan terima kasih kepada BCL yang telah menjadi ibu terbaik baginya.

"Happy mother's day. Thank you for being the best mom i could ever ask for and thank you for always being there for me. Love you! (Selamat Hari Ibu. Terima kasih telah menjadi ibu yang terbaik dan terima kasih karena selalu ada untukku. Aku mencintaimu!)," ujar Noah dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadi BCL @itsmebcl.