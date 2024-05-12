Ji Chang Wook Asyik Beli Sate di Jakarta, Begini Reaksi Kocak Netizen

JAKARTA - Ji Chang Wook masih menikmati waktu ya liburan di Indonesia. Usai ke Labuan Bajo, bintang drama K2 ini mampir ke Jakarta untuk mengadakan Fansign, Minggu (12/5/2024).

Setibanya di Jakarta, Ji Chang Wook sempat membagikan momen mirror selfie-nya di hotel dengan tulisan kata sambutan. Tak cuma itu, aktor 36 tahun ini juga melipir dan membeli sate.

Momen itu dibagikan Ji Chang Wook di Instagram-nya, @jichangwook. Terlihat aktor tampan ini tampil kasual dengan kaus dan celana training sambil berdiri di depan bakaran sate.

Ia juga memotret penampakan sate yang tengah dibakar di atas arang. Terlihat pula suasana warung sate itu yang begitu melokal.

Di slide berikutnya, Ji Chang Wook juga terlihat berada di parkiran warung sate tersebut dan berbincang dengan rekan-rekannya. Diketahui warung sate tersebut berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

