HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ji Chang Wook Asyik Beli Sate di Jakarta, Begini Reaksi Kocak Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |00:01 WIB
Ji Chang Wook Asyik Beli Sate di Jakarta, Begini Reaksi Kocak Netizen
Ji Chang Wook beli sate di Jakarta (Foto: IG Ji Chang Wook)
A
A
A

JAKARTA - Ji Chang Wook masih menikmati waktu ya liburan di Indonesia. Usai ke Labuan Bajo, bintang drama K2 ini mampir ke Jakarta untuk mengadakan Fansign, Minggu (12/5/2024).

Setibanya di Jakarta, Ji Chang Wook sempat membagikan momen mirror selfie-nya di hotel dengan tulisan kata sambutan. Tak cuma itu, aktor 36 tahun ini juga melipir dan membeli sate.

Ji Chang Wook Asyik Beli Sate di Jakarta, Begini Reaksi Kocak Netizen

Momen itu dibagikan Ji Chang Wook di Instagram-nya, @jichangwook. Terlihat aktor tampan ini tampil kasual dengan kaus dan celana training sambil berdiri di depan bakaran sate.

Ia juga memotret penampakan sate yang tengah dibakar di atas arang. Terlihat pula suasana warung sate itu yang begitu melokal.

Di slide berikutnya, Ji Chang Wook juga terlihat berada di parkiran warung sate tersebut dan berbincang dengan rekan-rekannya. Diketahui warung sate tersebut berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
