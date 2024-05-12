Bikin Salfok, Pratama Arhan Kepergok Cium Pipi Azizah Salsha di Postingan Fuji

JAKARTA - Pasangan Azizah Salsha dan Pratama Arhan cukup jarang membagikan potret mesra mereka di sosial media masing-masing. Akan tetapi, baru-baru ini mereka kerap tertangkap basah saat sedang bermesraan dalam foto yang dibagikan oleh Fuji.

Awalnya, Fuji membagikan potret keseruannya saat berkumpul dengan rekan sesama artis. Namun, dalam foto tersebut, Pratama Arhan kedapatan mencium pipi sang istri dan membuat warganet menjadi salah fokus.

BACA JUGA: Momen Azizah Salsha Peluk Pratama Arhan yang Sedih usai Laga Lawan Uzbekistan

Arhan yang berada di barisan paling belakang bersama Azizah langsung mendaratkan ciuman di pipi istrinya. Hal itu membuat perempuan yang akrab disapa Zize itu kegelian hingga memejamkan kedua matanya sambil tersenyum.

Azizah juga tampak memegang pipi Arhan yang di momen itu juga tampak mendekapnya dengan sangat erat.

Pratama Arhan kepergok cium pipi Azizah Salsha dipostingan Fuji (foto: Instagram/fuji_an)





Sontak, potret yang diunggah Fuji itu sukses mencuri perhatian warganet. Alih-alih mengomentari kebersamaannya dengan rekan sesama artis, warganet justru banyak yang dibuat salah fokus dengan pose mesra yang dilakukan Pratama Arhan dan Azizah Salsha di belakang.

Tak sedikit yang memaklumi mereka, pasalnya keduanya telah ‘halal’ alias sudah sah menjadi suami istri sejak menikah di Tokyo, Jepang pada Agustus 2023.

“Yang belakang dunia milik berdua yang lain ngekos,” kata @ir****.