Momen Azizah Salsha Peluk Pratama Arhan yang Sedih usai Laga Lawan Uzbekistan

DOHA - Pratama Arhan terlihat berlari memeluk sang istri, Azizah Salsha usai laga Piala Asia melawan Timnas Uzbekistan U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada 29 April 2024.

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Arhan terlihat kecewa dan sedih saat memeluk sang istri. Momen itu terekam dalam video yang dibagikan akun @seamedinaa di TikTok, pada 29 April 2024.

Cukup dapat dipahami mengingat Pratama Arhan adalah pemain Indonesia yang menyumbang gol bunuh diri untuk Uzbekistan. Gol tersebut membuat Garuda Muda kalah 0-2 dari Uzbekistan.

“Definisi rumah. Enggak tega melihat mukanya bojone Jijah (Azizah Salsha),” tulis akun @seamedinaa sebagai caption unggahan seperti dikutip Okezone, pada Selasa (30/4/2024).