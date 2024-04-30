Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Azizah Salsha Peluk Pratama Arhan yang Sedih usai Laga Lawan Uzbekistan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:24 WIB
Momen Azizah Salsha Peluk Pratama Arhan yang Sedih usai Laga Lawan Uzbekistan
Momen Azizah Salsha peluk Pratama Arhan yang sedih. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

DOHA - Pratama Arhan terlihat berlari memeluk sang istri, Azizah Salsha usai laga Piala Asia melawan Timnas Uzbekistan U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada 29 April 2024. 

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Arhan terlihat kecewa dan sedih saat memeluk sang istri. Momen itu terekam dalam video yang dibagikan akun @seamedinaa di TikTok, pada 29 April 2024. 

Cukup dapat dipahami mengingat Pratama Arhan adalah pemain Indonesia yang menyumbang gol bunuh diri untuk Uzbekistan. Gol tersebut membuat Garuda Muda kalah 0-2 dari Uzbekistan. 

“Definisi rumah. Enggak tega melihat mukanya bojone Jijah (Azizah Salsha),” tulis akun @seamedinaa sebagai caption unggahan seperti dikutip Okezone, pada Selasa (30/4/2024). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3179997/azizah_salsha_dan_pratama_arhan-7dLg_large.jpg
Azizah Salsha Diceraikan Pratama Arhan, Andre Rosiade: Kami sudah Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175225/azizah_salsha-VzyL_large.jpg
Azizah Salsha Diisukan Pacaran dengan Nadif Zahiruddin usai Cerai dari Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173396/azizah_salsha-1FuM_large.jpg
Azizah Salsha Pilih Main Padel saat Pratama Arhan Ucap Ikrar Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149429/azizah_salsha-sr8O_large.jpg
Pesona Azizah Salsha Pakai Kebaya Emas, Semakin Mirip Ariel Tatum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/33/3118112/jessica_felicia-SB3Y_large.jpg
Damai dengan Azizah Salsha, Jessica Felicia Kapok Buat Konten Kehidupan Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117946/azizah_salsha-i6oA_large.jpg
Azizah Salsha Resmi Cabut Laporan Atas Jessica Felicia, Ini Alasannya Mau Berdamai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement