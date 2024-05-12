Azizah Salsha Rela Tinggalkan Konser Niall Horan demi Jemput Pratama Arhan di Bandara

JAKARTA - Azizah Salsha ikut menyaksikan konser Niall Horan bertajuk ‘The Show Live On Tour 2024’ di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 11 Mei 2024. Wanita yang akrab disapa Zize itu menonton konser bersama sahabatnya, Mail Syahputra.

Mail Syahputra pun membagikan video saat dirinya dan Zize begitu antusias menyaksikan konser tersebut. Terlebih saat Niall membawakan lagu Night Changes milik One Direction. Zize tampak bernyanyi dengan kencangnya mengikuti Niall.

Namun, Zize tak bisa menyaksikan penampilan Niall Horan sampai aksi panggungnya berakhir. Bahkan, Mail menyebut bahwa dirinya dan Zize hanya bisa menyaksikan konser itu selama satu jam saja.

"Nonton Niall gak sampe sejam," ujar Mail Syahputra dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @mailsyahputra.

Usut punya usut, Zize harus segera meninggalkan lokasi konser untuk menjemput suaminya, Pratama Arhan di bandara.

Zize tak ingin membuat suaminya menunggu lama atau bahkan harus pulang sendiri karena dirinya terlambat sampai di bandara. Sehingga, dia buru-buru meninggalkan lokasi konser meski Niall Horan masih terus menghibur penggemarnya.

"Mau pergi kita, mau jemput. Gak keburu nanti," timpal Azizah Salsha.

