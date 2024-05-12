Olla Ramlan Banjir Hujatan Imbas Pakai Dress Ketat di Pernikahan Mahalini

JAKARTA - Olla Ramlan menjadi salah satu selebriti yang penampilannya menarik perhatian warganet di resepsi pernikahan Mahalini dan Rizky Febian yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, pada 11 Mei silam.

Dalam unggahannya di Insta Story, Olla terlihat mengenakan dress panjang super ketat berwarna cokelat metalik. Dia melengkapi penampilannya dengan turban hijab berwarna senada, tas jinjing, dan anting panjang.

Keputusannya memamerkan lekuk tubuh di balik dress ketat itu membuat unggahan videonya di Instagram banjir kecaman warganet. "Berjilbab hanya untuk gaya-gayaan. Miris," kata akun @mbak_**.

Kritik senada juga dilontarkan akun @fie_** yang menuliskan, "Enggak telanjang saja sekalian Mbak? Percuma Anda berjilbab tapi lekuk tubuhnya menonjol semua seperti tidak berpakaian. Miris sih."

"Sebagai muslimah, saya malu sekali dengan gaya berpakaian Mbak Olla. Anda sebagai public figure, tolong kasih contoh yang baik. Anda berpakaian seperti tidak pakai baju," ujar @parwina** menambahkan.

Penampilan Olla Ramlan memang kerap dikritik warganet setelah resmi menjanda untuk kedua kalinya pertengahan tahun 2022. Pasalnya, presenter 44 tahun tersebut tampak lebih nyaman mengenakan turban hijab dan pakaian ketat.

Salah satu penampilan mantan istri Aufar Hutapea ini yang kerap dikritik publik adalah saat berolahraga. Hal itu karena dia kerap mengenakan legging dan baju ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya serta hanya memakai hoodie.