Teddy Pardiyana langsung temui anak dan ziarah ke makam Lina Jubaedah usai bebas dari penjara (Foto: iNews)

JAKARTA - Teddy Pardiyana dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 1 tahun 4 bulan. Usai dinyatakan bebas, mantan suami mendiang Lina Jubaedah ini bahkan langsung bergegas menemui anaknya telah setahun lamanya ditinggalkannya, saat menjalani masa tahanan.

Diketahui, Teddy yang juga merupakan ayah sambung Rizky Febian ini di penjara usai terjerat kasus penggelapan aset.

"Alhamdulillah, beliau langsung menemui anaknya, Bintang," ujar Wati Trisnawati selaku pengacara dikutip dari Kanal YouTube Seleb Oncam News dikutip pada Minggu (12/5/2024).

Usai menemui anaknya, Teddy Pardiyana pun berencana melakukan ziarah makam istrinya, Lina Jubaedah. Pasalnya, sudah satu tahun lamanya Teddy tidak berziarah ke sana.

"Bersama anaknya, maka Pak Teddy juga mengajak anaknya untuk berziarah ke makam istrinya, Lina Jubaedah," jelas Wati.

Sebagaimana diketahui, Rizky Febian melaporkan ayah sambungnya terkait dugaan sengketa aset warisan mendiang ibu kandungnya. Laporan itu dilayangkan pada 20 Maret 2021.

Kuasa hukum Rizky menyebut terdapat 12 aset hak anak-anak dari pernikahan Lina Jubaedah dan Sule yang belum dikembalikan oleh Teddy, antara lain uang penjualan rumah senilai Rp1,5 miliar, uang penjualan mobil Rp120 juta, dan perhiasan senilai Rp2 miliar.

