Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Comets, Single Kolaborasi Petra Sihombing dengan Band Filipina

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |01:01 WIB
Comets, Single Kolaborasi Petra Sihombing dengan Band Filipina
Comets, single Petra Sihombing dan Ben and Ben (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Band folk-pop indie Filipina yang mendapat banyak penghargaan, Ben&Ben, kembali mengajak pendengar dalam perjalanan introspeksi diri dengan merilis single terbaru mereka pada tahun 2024, "Comets," yang dirilis pada Jumat, 10 Mei 2024. Ini adalah sebuah kolaborasi antara dua negara dan menandai awal dari perjalanan karir musik Ben&Ben di Indonesia, karena mereka berkolaborasi dengan musisi dan produser Indonesia, Petra Sihombing.

Ben&Ben, yang didirikan oleh saudara kembar Paolo dan Miguel Benjamin Guico (vokal utama dan gitar akustik), awalnya dikenal sebagai Benjamins. Mereka kemudian berkembang menjadi sebuah ansambel dengan tambahan Poch Barretto (gitar listrik), Keifer Cabugao (biola), Patricia Lasaten (keyboard), Toni Muñoz (perkusi), Andrew de Pano (perkusi), Agnes Reoma (gitar bass), dan Jam Villanueva (drum).

Sementara itu, Petra Sihombing adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan multi-instrumentalis asal Indonesia, yang juga dikenal sebagai produser musik yang telah bekerja dengan banyak musisi internasional.

Comets, Single Kolaborasi Petra Sihombing dengan Band Filipina

"Comets" adalah sebuah lagu emosional yang menggambarkan sifat singkat dari putusnya hubungan. Meskipun lagu ini mengingatkan akan kenangan dengan perasaan campur aduk antara kehilangan dan termenung, pengalaman yang ditawarkannya juga menawarkan harapan dan penerimaan yang cerah, tidak peduli dengan hasil akhirnya. "Meskipun sebagian besar berfokus pada perasaan kehilangan, lagu ini diakhiri dengan realisasi rasa syukur yang penuh harapan—bersyukur karena pernah mengalami semua itu," ungkap personel Ben&Ben mengenai lagu "Comets".

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/205/2918191/7-lagu-hits-yang-diproduseri-petra-sihombing-iQtTFMMD3w.jpg
7 Lagu Hits yang Diproduseri Petra Sihombing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/22/205/1967100/bikin-musik-untuk-game-petra-sihombing-pilih-ponsel-awet-baterai-3dd11CLe69.jpg
Bikin Musik untuk Game, Petra Sihombing Pilih Ponsel Awet Baterai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/23/205/1697471/petra-sihombing-bocorkan-lagu-untuk-album-baru-di-showcase-nirmala-Ddxf60RgE0.jpg
Petra Sihombing Bocorkan Lagu untuk Album Baru di Showcase 'Nirmala'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/12/205/1117650/pacar-sendiri-petra-senang-produseri-lala-karmela-Y4qx4s1DKa.jpg
Pacar Sendiri, Petra Senang Produseri Lala Karmela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/10/205/1116272/petra-sihombing-tinggalkan-lagu-cinta-9V1hUMu6as.jpg
Petra Sihombing Tinggalkan Lagu Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/02/16/205/1106674/pacaran-petra-sihombing-lala-karmela-belum-mau-duet-ZKQKUOM9J3.jpg
Pacaran, Petra Sihombing & Lala Karmela Belum Mau Duet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement