Comets, Single Kolaborasi Petra Sihombing dengan Band Filipina

JAKARTA - Band folk-pop indie Filipina yang mendapat banyak penghargaan, Ben&Ben, kembali mengajak pendengar dalam perjalanan introspeksi diri dengan merilis single terbaru mereka pada tahun 2024, "Comets," yang dirilis pada Jumat, 10 Mei 2024. Ini adalah sebuah kolaborasi antara dua negara dan menandai awal dari perjalanan karir musik Ben&Ben di Indonesia, karena mereka berkolaborasi dengan musisi dan produser Indonesia, Petra Sihombing.

Ben&Ben, yang didirikan oleh saudara kembar Paolo dan Miguel Benjamin Guico (vokal utama dan gitar akustik), awalnya dikenal sebagai Benjamins. Mereka kemudian berkembang menjadi sebuah ansambel dengan tambahan Poch Barretto (gitar listrik), Keifer Cabugao (biola), Patricia Lasaten (keyboard), Toni Muñoz (perkusi), Andrew de Pano (perkusi), Agnes Reoma (gitar bass), dan Jam Villanueva (drum).

Sementara itu, Petra Sihombing adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan multi-instrumentalis asal Indonesia, yang juga dikenal sebagai produser musik yang telah bekerja dengan banyak musisi internasional.

"Comets" adalah sebuah lagu emosional yang menggambarkan sifat singkat dari putusnya hubungan. Meskipun lagu ini mengingatkan akan kenangan dengan perasaan campur aduk antara kehilangan dan termenung, pengalaman yang ditawarkannya juga menawarkan harapan dan penerimaan yang cerah, tidak peduli dengan hasil akhirnya. "Meskipun sebagian besar berfokus pada perasaan kehilangan, lagu ini diakhiri dengan realisasi rasa syukur yang penuh harapan—bersyukur karena pernah mengalami semua itu," ungkap personel Ben&Ben mengenai lagu "Comets".