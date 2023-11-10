Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

7 Lagu Hits yang Diproduseri Petra Sihombing

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:31 WIB
7 Lagu Hits yang Diproduseri Petra Sihombing
Lagu yang diproduseri Petra Sihombing. (Foto: Instagram/@petra_sihombing)
A
A
A

JAKARTA - Deretan lagu hits yang diproduseri Petra Sihombing. Pria berdarah Batak tersebut tak hanya dikenal sebagai penyanyi yang telah menelurkan lima album. 

Sejak usia 15 tahun, dia memiliki ketertarikan besar pada produksi musik dengan menciptakan sendiri lagu-lagunya. Sukses sebagai solois, dia mulai berani menukangi proyek musisi lain. 

Berikut ini adalah tujuh lagu hits yang diproduseri Petra Sihombing seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1.Labirin-Tulus

Petra Sihombing berperan sebagai produser dan arranger dalam lagu Labirin yang dirilis Tulus, pada 2018. Dia memadukan instrumen dan musik elektrik yang berpadu apik dengan vokal Tulus. 

2.Dehidrasi-Hindia

Lagu yang diproduseri Petra Sihombing. (Foto: Dehidrasi/Hindia/Spotify)

Lagu yang diproduseri Petra Sihombing lainnya adalah Dehidrasi milik Hindia alias Baskara Putra yang dirilis pada 27 September 2019. Tak hanya memproduseri, dia juga mengisi part gitar dalam lagu itu. 

3.Beranjak Dewasa-Nadin Amizah

Lagu yang diproduseri Petra Sihombing. (Foto: Beranjak Dewasa/Nadin Amizah/Spotify)

Petra Sihombing membuktikan kemampuannya sebagai produser dengan memberikan sentuhan ballad-folk pada lagu Beranjak Dewasa milik Nadin Amizah. Lagu itu kemudian dirilis pada 28 Mei 2020.

4.Selfish-Eva Celia

Lagu yang diproduseri Petra Sihombing. (Foto: Selfish/Eva Celia/Spotify)

Musisi 31 tahun ini juga memproduseri lagu Selfish milik Eva Celia yang dirilis pada 13 Juli 2019. Dalam menggarap lagu tersebut, dia berkolaborasi dengan Mikha Angelo sebagai penulis lagu dan co-producer Demas Narawangsa.

Halaman:
1 2
