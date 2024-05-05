Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian Tampil Gagah dengan Pakaian Adat Bali di Pernikahannya dengan Mahalini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 05 Mei 2024 |11:32 WIB
Rizky Febian Tampil Gagah dengan Pakaian Adat Bali di Pernikahannya dengan Mahalini
Rizky Febian tampil gagah di hari pernikahannya dengan Mahalini (Foto: Instagram/@rizkyfbian)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian melangsungkan pernikahannya dengan sang kekasih Mahalini di Bali, hari ini, Minggu (5/4/2024). Pernikahan mereka berlangsung dengan mengusung adat Bali yang kental di kediaman Mahalin, kawasan Badung, Bali.

Momen bahagia pun terpancar dari dua sejoli ini. Terlihat momen Iky, akrab Rizky disapa memancarkan senyum bahagianya di hari spesialnya ini.

Dari unggahan Instagram, @mahaliniyy, Iky yang mengenakan pakaian khas adat Bali terlihat gagah saat menyalami para tamu yang hadir.

Adapun sosok Sule, ayah Iky yang setia mendampingi sang putra di hari bahagianya. Turut mengenakan baju adat Bali berwarna coklat muda, Sule ikut tersenyum bahagia sembari menyapa para tamu dan kerabat di kediaman Mahalini ini.

Rizky Febian

Rizky Febian tampil gagah di hari pernikahannya dengan Mahalini (Foto: Instagram/@mahaliniyy)


Adik-adik Iky seperti Rizwan hingga Putri Delina juga tampil memesona dengan balutan busana adat Bali dan senantiasa mendampingi Rizky Febian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157426/mahalini_raharja-8iDv_large.jpg
Merah Menyala, Mahalini Tampil Stylish saat Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115175/mahalini_raharja-S45g_large.jpg
Usai Mualaf, Mahalini Bakal Aqiqah Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114337/mahalini-Tb0U_large.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114348/kabar_bahagia_mahalini_melahirkan_anak_pertama-XrRE_large.jpg
Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/205/3108665/mahalini-MrIL_large.jpg
Mahalini Kaget Angie Carvalho Bawakan Ini Laguku di Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107846/rizky_febian-J1lX_large.jpg
Mahalini Janji Tak Perlihatkan Wajah Anak Pertama demi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement