Rizky Febian Tampil Gagah dengan Pakaian Adat Bali di Pernikahannya dengan Mahalini

Rizky Febian tampil gagah di hari pernikahannya dengan Mahalini (Foto: Instagram/@rizkyfbian)

JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian melangsungkan pernikahannya dengan sang kekasih Mahalini di Bali, hari ini, Minggu (5/4/2024). Pernikahan mereka berlangsung dengan mengusung adat Bali yang kental di kediaman Mahalin, kawasan Badung, Bali.

Momen bahagia pun terpancar dari dua sejoli ini. Terlihat momen Iky, akrab Rizky disapa memancarkan senyum bahagianya di hari spesialnya ini.

Dari unggahan Instagram, @mahaliniyy, Iky yang mengenakan pakaian khas adat Bali terlihat gagah saat menyalami para tamu yang hadir.

Adapun sosok Sule, ayah Iky yang setia mendampingi sang putra di hari bahagianya. Turut mengenakan baju adat Bali berwarna coklat muda, Sule ikut tersenyum bahagia sembari menyapa para tamu dan kerabat di kediaman Mahalini ini.

Adik-adik Iky seperti Rizwan hingga Putri Delina juga tampil memesona dengan balutan busana adat Bali dan senantiasa mendampingi Rizky Febian.