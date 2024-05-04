Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jerome Polin Puasa Sosmed usai Dituding sebagai Biang Kerok Kekalahan Indonesia di Piala Asia

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |08:15 WIB
Jerome Polin Puasa Sosmed usai Dituding sebagai Biang Kerok Kekalahan Indonesia di Piala Asia
Jerome Polin puasa sosmed usai dianggap sebagai biang kerok kekalahan Indonesia di Piala Asia 2024. (Foto: Instagram/@jeromepolin)
A
A
A

JAKARTA - Jerome Polin mengaku sempat puasa sosmed, selepas Timnas Indonesia U-23 dikalahkan Timnas Uzbekistan U-23 di laga semifinal Piala Asia di Doha, Qatar, pada 29 April 2024. 

Pasalnya, kekalahan Garuda Muda tersebut membuat akun media sosial Jerome digeruduk warganet dan mengaitkan dengan ‘kutukan Jerome’. Netizen meyakini, apa yang didukung sang YouTuber akan berujung pada kekalahan dan kesialan. 

“Setelah timnas kita kalah, itu posisi Trending Topic X wasit dan Jerome. Aku sampai deg-degan dan bilang enggak mau main medsos dulu,” ujar pria berdarah Batak tersebut dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dikutip pada Sabtu (4/5/2024). 

Langkah itu terpaksa diambilnya karena komentar netizen sudah mengarah pada bullying. Unggahan terakhirnya di Instagram bahkan sampai menyentuh 11.000 komentar pada hari itu. 

Jerome Polin puasa sosmed usai dianggap sebagai biang kerok kekalahan Indonesia di Piala Asia. (Foto: Instagram/@jeromepolin)

“Aku memilih tidak membaca komentar-komentar itu. Nanti kepikiran lagi, mending tidak usah dibaca,” kata YouTuber 26 tahun tersebut. 

Halaman:
1 2
