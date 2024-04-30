Jerome Polin Minta Maaf Usai Dukung Timnas Indonesia dan Berakhir Kekalahan

JAKARTA - Jerome Polin dianggap membawa kutukan usai mendukung sepak bola Timnas Indonesia di semifinal Piala Asia U-23. Hal itu membuat sang influencer pun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

“Halo semuanya, aku Jerome Polin. Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung Timnas, jadinya kalah,” ungkap Jerome di Instagram-nya, @jeromepolin, Selasa (30/4/2024).

Hal itu bermula setelah Jerome membagikan reaksinya usai menyaksikan siaran ulang pertandingan Timnas Indonesia yang lolos ke babak semifinal. Warganet pun tiba-tiba membuat cocoklogi bahwa kelompok yang didukung Jerome biasanya berakhir dengan kekalahan.

Tak disangka, kekalahan Timnas Indonesia melawan Uzbekistan semalam semakin membuat netizen percaya dengan konspirasi tersebut.

Jerome Polin minta maaf sudah mendukung Timnas Indonesia (Foto: Instagram/jeromepolin)

Melihat reaksi dan konspirasi netizen ini, Jerome pun mengatakan tak lagi mendukung Timnas Indonesia. Bahkan ia mengaku akan berada di pihak lawan agar sepak bola Indonesia bisa meraih gelar juara tiga melawan Timnas Irak nanti.

“Ke depannya aku bakal dukung lawannya Timnas (Indonesia), dan semoga Timnas Indonesia bisa juara tiga di Piala AFC dan bisa lolos ke Olimpiade Paris, mantap,” ungkap Jerome.

Sebelumnya, Jerome Polin banjir kritikan netizen usai membagikan reaksinya menonton siaran ulang pertandingan sepak bola Timnas Indonesia yang lolos ke babak semifinal. Namun, reaksi Jerome dianggap berlebihan mengingat dirinya hanya menonton tayangan replay.

Banyak pula warganet yang membuat konspirasi beberapa acara olahraga yang didukung Jerome dan mengalami kekalahan.