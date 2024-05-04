Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kerinduanku Ministry Gelar Worship Night Bertajuk DESIRE

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |07:33 WIB
Kerinduanku Ministry Gelar Worship Night Bertajuk DESIRE
Kerinduanku Ministry gelar worship Night bertajuk DESIRE di Bekasi, Jawa Barat, pada 3 Mei 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Kerinduanku Mininstry, wadah pelayanan Kristen telah menggelar malam penyembahan bertajuk DESIRE, di Patriot Hall, Bekasi Convention Center, Jawa Barat, pada Jumat (3/5/2024) malam. 

Gideon Simanjuntak selaku lead pastor Kerinduanku Ministry mengatakan, DESIRE merupakan momentum yang tepat bagi umat Kristen untuk mengingat kebesaran Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan. 

“Terlalu banyak kabar buruk akhir-akhir ini. Kami percaya dengan kacamata Kekristenan, Tuhan adalah sumber semua jawaban. Itu alasan kami menggelar worship night ini,” ujar sang pendeta di Bekasi, Jawa Barat, pada 3 Mei 2024. 

Di lain pihak, Amanda Zevannya yang merupakan istri Gideon Simanjuntak mengatakan, worship night DESIRE akan dipimpin oleh Bekasi Gospel Project dan menghadirkan pasangan artis Rendy Kjarnett dan Lady Nayoan. 

“Rendy dan Lady memberikan kesaksian hidup mereka dalam acara ini. DESIRE ditutup dengan praise party. Perlu diingat, acara ini tidak hanya untuk anak muda. Semua orang bisa hadir dan gratis,” katanya. 

Kerinduanku Ministry gelar worship night bertajuk DESIRE, pada 3 Mei 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Malam penyembahan DESIRE juga merupakan ungkapan rasa syukur atas berdirinya Kerinduanku Ministry. Rumah pelayanan tersebut memiliki komitmen menjadi Home for the Outcast atau tempat bagi mereka yang terasingkan.

Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevannya berharap, malam penyembahan tersebut bisa menjadi berkat dan membawa damai bagi umat “Datang dengan beban dan masalah, tapi pulang dengan damai. Itu misi kami lewat DESIRE,” ujar sang pendeta.*

(SIS)

