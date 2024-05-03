Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Naura Ayu Kembalikan Semangat di Tengah Padatnya Kegiatan Sehari-hari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |02:30 WIB
Cara Naura Ayu Kembalikan Semangat di Tengah Padatnya Kegiatan Sehari-hari
Cara Naura Ayu kembalikan semangat (Foto: Instagram/naura.ayu)
A
A
A

JAKARTA - Naura Ayu dikenal sebagai artis multitalenta. Tak hanya bisa bernyanyi, Naura Ayu juga dikenal cukup jago dalam akting.

Di tengah aktivitasnya yang padat, Naura Ayu juga tengah disibukkan dengan pendidikan Sarjananya, di Universitas Pelita Harapan. Tak ayal gadis 18 tahun memiliki banyak ambisi untuk pendidikan sekaligus kariernya di dunia entertainment.

Sayangnya, terkadang Naura Ayu merasa lelah dengan padatnya kegiatan yang dia jalani. Begitu juga dengan teman-teman seumurannya yang merasakan hal yang sama.

"Aku melihat banyak remaja seumuran lku yang punya semangat besar buat explore banyak hal baru, tapi sering banget karena kesibukan yang padat, semangatnya jadi gampang pudar," kata Naura Ayu di Jakarta, baru-baru ini.

Namun Naura Ayu punya cara tersendiri untuk mengembalikan semangatnya. Salah satunya dengan mengkonsumsi minuman berprotein.

Telusuri berita celebrity lainnya
