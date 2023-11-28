Isu Hoax Dugaan Tersangka Penistaan Agama, Donna Harun Unggah Momen Bareng Sahabatnya

Isu hoax diduga tersangka kasus penistaan agama, Donna Harun kumpul bareng sahabat. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Donna Harun ramai diperbincangkan di media sosial. Beredar kabar, bahwa Donna Harun diduga ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dikeluarkan Kombes Ade Ary, Polres Metro Jakarta Selatan.

Di samping terpaan kabar tak menyenangkan itu, Donna Harun terlihat masih aktif di media sosial dan membagikan beberapa unggahan stories pada akun Instagramnya.

Dalam stories tersebut, Donna Harun membagikan momen foto bersama dengan kedua orang temannya yang tengah merayakan ulang tahun.

"Selamat ulang tahun teman-temanku tersayang," tulis Donna Harun, Selasa (28/11/2023).

Dalam foto itu terlihat Donna Harun berdiri di tengah kedua sahabatnya, di mana sama-sama mengenakan dress berwarna merah muda sedangkan Donna Harun mengenakan dress berwarna hijau yang kontras, dengan motif capung.

Rambut Donna Harun terlihat panjang terurai, dan sedikit bergelombang di bagian bawah. Ketiga wanita itu tersenyum sambil memandang ke arah kamera, dengan sebuah kue ulang tahun di depan mereka.