Begini Hubungan Rumah Tangga Sarwendah dan Ruben Onsu

JAKARTA - Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah Tan tengah menjadi perbincangan publik. Hal tersebut terjadi usai adanya isu gugatan terhadap pihak suami di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Sarwendah Tan, Chris Sam Siwu, telah menemui pihak pengadilan untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan sebelumnya.

"Kami meminta klarifikasi kepada pihak Pengadilan Negeri (PN) Jaksel karena kemarin beredar ada informasi video yang mengatakan Sarwendah mengajukan gugatan," jelas Chris Sam Siwu di PN Jakarta Selatan, Jum'at (3/5/2024).

"Kami tolak dengan tegas dan kami sudah mendapat konfirmasi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah ada gugatan terhadap RO (Ruben Onsu-red)," imbuhnya.

Begini hubungan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah (Foto: Instagram/sarwendah29)





Saat ditanya soal hubungan rumah tangga kliennya, Chris mengaku belum bisa berkomentar banyak. Sebab, dia hanya mendapat kuasa untuk mengawal isu gugatan ini.