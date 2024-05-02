Alasan Sarwendah Pilih Pisah Rumah dari Ruben Onsu

JAKARTA - Sarwendah mengungkapkan alasan memilih pisah rumah dari Ruben Onsu. Dia diketahui lebih memilih tinggal di rumah adiknya, Wendy dibandingkan berada satu rumah dengan sang suami.

Awalnya publik curiga dengan ketidakhadiran Ruben di rumah sakit saat sang istri sakit. Bahkan, Jordi Onsu yang notabenenya merupakan adik dari Ruben dan tengah berseteru dengan bapak tiga anak tersebut justru terlihat datang menjenguk dan menjemput Wenda di rumah sakit.

Sampai pada akhirnya, Wenda pun mengakui jika ia sudah dua bulan tidak tinggal satu rumah dengan Ruben.

"Sudah dua bulan tinggal di rumah aunty Wendy, ya biar gampang lah. Ada saudara ya tinggal di rumah saudara. Anak-anak juga biasa aja, mereka mendambakan tinggal di rumah barunya. Tapi, ya senang-senang aja tinggal di rumah saudaranya," ujar Sarwendah dilansir dari laman YouTube Starpro Indonesia.

"Habis ini langsung pulang, kebetulan aku sama anak-anak lagi tinggal di rumah aunty Wendy. Kalau di rumah aunty Wendy kan biar lebih gampang bolak-baliknya," sambungnya.

Alasan Sarwendah pisah rumah dengan Ruben Onsu (Foto: Instagram/sarwendah29)





Terkait alasan Sarwendah memilih tinggal dengan adiknya dengan membawa anak-anak, dia memilih untuk tidak membicarakan hal itu. Namun, Wenda menyebut jika dia memilih tinggal sementara di rumah adiknya untuk menghindari fitnah seputar rumah tangganya.

"Ya biar gampanglah gitu ya kan, ada saudara ya ditinggalin sama saudara. (Soal kesibukan Bensu) ya pokoknya kalau misalkan ada saudara tinggal di rumah saudara. Nanti kalau gue tinggal di rumah teman, heboh lagi," pungkasnya.

