HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ramzi Berharap Asila Maisa Makin Kuat Mental Usai Dibully Netizen Secara Verbal

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:05 WIB
JAKARTA - Ramzi mengaku optimis bahwa putrinya, Asila Maisa bisa menjajal dunia hiburan Tanah Air sebagai seorang penyanyi. Meskipun di awal kariernya, sang putri kerap dibully oleh netizen.

Hal itu disampaikan Ramzi saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Kamis (22/2/2024).

"Ini berbeda dengan saudara kita yang mempunyai anak dibully dalam arti secara fisik, verbal, nah kalau Asila beda nggak bisa disamakan kasusnya. Tapi Asila mendapatkan hikmah luar biasa," ungkap Ramzi kepada awak media.

"Asila lagi berkarir di entertainment sebagai penyanyi baru satu single, single kedua udah mendapatkan amanah untuk film besar, netizen rame lah," sambungnya.

Meski sering kali muncul sejumlah kritikan terhadap putrinya, Ramzi memilih tak berkomentar banyak mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi sebagai orangtua, dirinya hanya mengambil hikmah sekaligus memberikan support untuk Asila.

Bukan cuma itu, Ramzi juga menganggapnya sebagai sebuah pembelajaran untuk melatih mental Asila ke depannya.

"Netizen ini ramai oh Asila, dicarilah kesalahan-kesalahan Asila segala macam yaa. Asila abis lah sampai gue dpt informasi dari orang TikTok sendiri regional jakarta ini siapa? Kenapa? Satu sisi gue ambil hikmahnya aja," jelas Ramzi.

"Asila sedang dipersiapkan, Alhamdulilah selalu memberikan support dan dia kuat, itu untuk melatih mental dia," tambahnya.

Dengan berbagai masalah yang dilewati, suami Avi Basalamah ini meyakini bahwa Asila ke depannya akan lebih dewasa dan mandiri. Bahkan ia dianggap mampu menjadi salah satu publik figur terkenal di Tanah Air tanpa harus membawa nama orangtuanya. 

