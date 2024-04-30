Advertisement
Jordi Onsu Bantah Betrand Peto Sebagai Penyebab Perseteruannya dengan Ruben Onsu

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |20:45 WIB
Jordi Onsu Bantah Betrand Peto Sebagai Penyebab Perseteruannya dengan Ruben Onsu
Jordi Onsu bantah Betrand Peto sebagai penyebab perseteruannya dengan Ruben Onsu (Foto: Instagram/jordionsu)
JAKARTA - Jordi Onsu buka suara terkait perseteruan dengan Ruben Onsu. Dalam keterangannya, Jordi membantah bahwa perseteruannya tersebut disebabkan oleh keponakannya, Betrand Peto.

Meski membantah hal itu, Jordi tetap enggan menjawab alasan perseteruannya dengan Ruben. Sehingga, masalah yang terjadi antara keduanya hingga kini masih menjadi misteri.

Jordi hanya menyebut jika selama ini, Betrand Peto dan dua anak Ruben yang lain tidak pernah memamerkan apapun di media sosialnya. Sehingga dirinya pun mengaku tidak mempunyai masalah dengan keponakan-keponakannya tersebut.

"Sama keponakan nggak pernah posting pamer-pamer, pertama supaya tidak menimbulkan asumsi. Kemudian ada penyakit lain juga," ujar Jordi Onsu saat ditemui di kawasan Karawaci, Tangerang Kota Selasa (30/4/2024).

Jordi Onsu

Jordi Onsu bantah Betrand Peto sebagai penyebab perseteruannya dengan Ruben Onsu (Foto: Instagram/jordionsu)

"Nanti bahagianya kita belum tentu bahagia buat orang lain loh, apalagi Onyo, Thalita tuh udah pinter main sosial media," sambungnya.

