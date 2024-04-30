Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zulfatih Indraloka Akui Berat Terima Penyakit Langka Babe Cabita

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:45 WIB
Zulfatih Indraloka akui berat terima penyakit langka Babe Cabita (Foto: Instagram/babecabiita)
JAKARTA - Zulfatih Indraloka, istri dari Babe Cabita, menceritakan kronologi munculnya penyakit yang diidap sang komika sebelum akhirnya berpulang. Diketahui, Babe mengidap penyakit langka bernama anemia aplastik sejak 2023.

Sejak itu, Fatih berkomitmen untuk mendampingi penuh proses perawatan suaminya. Namun, Fatih tak menampik jika dirinya sempat berat dalam menerima keadaan kala itu.

"Dia yang nerima, aku yang awalnya nggak terima, kayak 'kok suamiku?' Tapi dia selalu bilang 'nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Begitu kita udah dikasih cobaan, kalau kita nggak nerima nanti kita nggak dapat pahalanya'," kata Zulfatih Indraloka dikutip dari YouTube Richard Lee, Selasa (30/4/2024).

Sebagai istri, Fatih mengaku hanya bisa memberikan yang terbaik kepada sang suami. Dia memilih berusaha lebih tegar setelah melihat kesabaran almarhum Babe Cabita sendiri.

Babe Cabita dan istri

Zulfatih Indraloka akui berat terima penyakit langka Babe Cabita (Foto: Instagram/babecabiita)


"Aku lemas, tapi aku nggak berani marah dengan keadaan, dan dia selalu bilang 'kita jangan marah sama keadaan, kita pasti bisa kok lewatin ini'," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fatih dan almarhum Babe rupanya sudah memiliki rencana kedepan mulai dari pengobatan di Malaysia maupun pindah rumah. Namun takdir berkata lain, semua rencana dan harapan itu pupus setelah Babe Cabita meninggal dunia pada 9 April 2024.

(van)

