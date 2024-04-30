Gaga Muhammad akan Kembali Berkarier Sebagai Selebgram Usai Bebas dari Penjara

Gaga Muhammad akan kembali berkarier sebagai selebgram usai bebas (Foto: Instagram/gagamuhammad)

JAKARTA - Gaga Muhammad siap untuk kembali berkarier pasca-bebas dari penjara lantaran kasus kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi pada Desember 2019 yang membuat Laura Anna lumpuh. Bahkan ia mengaku akan kembali menekuni karirnya sebagai seorang selebgram.

Hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid saat dihubungi awak media Selasa (30/4/2024). Namun sayangnya, ia enggan menjabarkan secara detail mengenai rencana kliennya tersebut.

"Aktif seperti biasa, menekuni kariernya (sebagai selebgram)," kata Fahmi Bachmid kepada awak media.

Meskipun tak menjelaskan apakah Gaga Muhammad bebas bersyarat ataupun murni, Fahmi mengatakan bahwa kliennya kini tengah beradaptasi. Salah satunya dengan menikmati kehidupannya di luar penjara.

"Bebas, mana bersyarat dan nggak bersyarat tidak, apa maknanya bebas bersyarat dan tidak bersyarat, yang jelas dia menghirup udara bebas dan dia tidak dalam tahanan. Dia bisa tidur di rumah, ngopi, ke kafe artinya bebas," jelas Fahmi.

Sebagaimana diketahui, Laura Anna mengalami kecelakaan bersama Gaga Muhammad di Tol Jagorawi pada Desember 2019. Kecelakaan tersebut menyebabkan Laura Anna lumpuh.

Pengadilan Jakarta Timur kemudian memvonis Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta atas kelalaiannya. Namun, baru dua tahun ditahan, Gaga sudah dinyatakan bebas.

