Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Sulung Hengky Kurniawan Terekam CCTV Selamatkan Sang Adik saat Gempa

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |02:30 WIB
Anak Sulung Hengky Kurniawan Terekam CCTV Selamatkan Sang Adik saat Gempa
Anak sulung Hengky Kurniawan terekam CCTV selamatkan sang adik saat gempa. (Foto: Instagram/@hengkykurniawan)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M6,5 mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Bencana alam tersebut membuat keluarga Hengky Kurniawan panik, lantaran begitu terasa guncangannya di daerah Bandung, lokasi kediaman keluarga dari sang aktor.

Momen kepanikan saat gempa itu pun terekam di CCTV rumah Hengky. Bukan hanya memperlihatkan kaca yang tampak bergoyang, rekaman itu juga memperlihatkan detik-detik putra sulung Hengky, Bintang yang berusaha menyelamatkan adiknya, membawanya ke tempat yang aman.

Meski tampak panik, Bintang yang semula sudah melewati pintu, langsung lari berbalik untuk menuju ke lantai 2 menyelamatkan adik perempuannya. Pasalnya, sang adik tengah tertidur sehingga tak menyadari guncangan yang terjadi.

Dengan sigap, Bintang langsung menggendong adiknya di punggungnya dan membawanya keluar rumah, berlindung ke tempat yang lebih aman. Ditengah pikiran yang kalut karena panik, langsung terbersit dalam pikiran Bintang untuk segera memastikan kondisi adiknya baik-baik saja dalam perlindungannya.

Hengky Kurniawan

Hengky Kurniawan bantu selamat adik saat gempa (Foto: Instagram/hengkykurniawan)

"Kondisi dirumah tadi malam ketika Gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah," ujar Hengky Kurniawan dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @hengkykurniawan, Senin (29/4/2024).

Melalui keterangan unggahannya, Hengky pun memanjatkan doa agar keluarganya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan begitu pula seluruh warga yang terdampak gempa.

"Ya Allah lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut, dan sekitarnya," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168234/hengky_kurniawan-1aZ5_large.jpg
Pejabat Wajib Menguasai Public Speaking? Ini Kata Hengky Kurniawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123853/pengabdian_hengky_kurniawan_tak_kapok_berkiprah_di_politik-KdIN_large.jpg
Pengabdian, Hengky Kurniawan Tak Kapok Berkiprah di Politik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011288/hengky-kurniawan-sapa-raffi-ahmad-dengan-sebutan-calon-gubernur-jawa-tengah-dqNVV7XHHi.jpg
Hengky Kurniawan Sapa Raffi Ahmad dengan Sebutan Calon Gubernur Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/33/2959174/dukung-ganjar-mahfud-hengky-kurniawan-ajak-masyarakat-ciptakan-pemilu-damai-82e3y4a2Tg.jpg
Dukung Ganjar-Mahfud, Hengky Kurniawan Ajak Masyarakat Ciptakan Pemilu Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/22/33/2634187/umumkan-sang-istri-positif-covid-19-hengky-kurniawan-semangat-sayangku-jhnd2hlGmR.jpeg
Umumkan Sang Istri Positif COVID-19, Hengky Kurniawan: Semangat Sayangku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/03/33/2605017/hengky-kurniawan-bagikan-momen-salat-gaib-untuk-putra-ridwan-kamil-netizen-masih-berharap-ada-keajaiban-JaIw4E7QVK.jpg
Hengky Kurniawan Bagikan Momen Salat Gaib untuk Putra Ridwan Kamil, Netizen: Masih Berharap Ada Keajaiban
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement