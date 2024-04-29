Anak Sulung Hengky Kurniawan Terekam CCTV Selamatkan Sang Adik saat Gempa

JAKARTA - Gempa berkekuatan M6,5 mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Bencana alam tersebut membuat keluarga Hengky Kurniawan panik, lantaran begitu terasa guncangannya di daerah Bandung, lokasi kediaman keluarga dari sang aktor.

Momen kepanikan saat gempa itu pun terekam di CCTV rumah Hengky. Bukan hanya memperlihatkan kaca yang tampak bergoyang, rekaman itu juga memperlihatkan detik-detik putra sulung Hengky, Bintang yang berusaha menyelamatkan adiknya, membawanya ke tempat yang aman.

Meski tampak panik, Bintang yang semula sudah melewati pintu, langsung lari berbalik untuk menuju ke lantai 2 menyelamatkan adik perempuannya. Pasalnya, sang adik tengah tertidur sehingga tak menyadari guncangan yang terjadi.

Dengan sigap, Bintang langsung menggendong adiknya di punggungnya dan membawanya keluar rumah, berlindung ke tempat yang lebih aman. Ditengah pikiran yang kalut karena panik, langsung terbersit dalam pikiran Bintang untuk segera memastikan kondisi adiknya baik-baik saja dalam perlindungannya.

Hengky Kurniawan bantu selamat adik saat gempa (Foto: Instagram/hengkykurniawan)

"Kondisi dirumah tadi malam ketika Gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah," ujar Hengky Kurniawan dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @hengkykurniawan, Senin (29/4/2024).

Melalui keterangan unggahannya, Hengky pun memanjatkan doa agar keluarganya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan begitu pula seluruh warga yang terdampak gempa.

"Ya Allah lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut, dan sekitarnya," pungkasnya.